Bandić svoju i još niz stranaka oslobodio najma nakon potresa

Zagrebački ogranak SDP-a nakon potresa postao je “beskućnik”, potvrdio je Gordan Maras. Naime, zgrada u Praškoj 2, gdje je sjedište Gradskog odbora SDP-a, neuporabljiva je, a kao alternativu uredima koji se ondje prostiru na 262 četvorna metra zagrebački će pripadnici stranke vjerojatno koristiti prostorije na Iblerovu trgu, prenosi Večernji list.

Ne mogu trenutno ni u 200 kvadrata gradskog prostora koji im je na korištenje dodijeljen u Hatzovoj 12 jer je i to oštećeno. Gradskoj upravi SDP je prijavio štetu te je tako oslobođen plaćanja najamnine do daljnjeg. Ukupnu površinu od 462 kvadrata, koja se mjesečno plaća oko 3200 kuna, prestali su na račun Grada uplaćivati 1. travnja, i to odlukom gradonačelnika Milana Bandića.

A oni nisu jedini jer je gradonačelnik od plaćanja najma “oslobodio” i svoju Stranku rada i solidarnosti, koja inače svaki mjesec za gotovo 150 kvadrata u Praškoj 2 izdvaja oko 1050 kuna, kao i SDP-ove susjede iz Hatzove 12, Reformiste Radimira Čačića, koji na raspolaganju imaju 162 četvorna metra za otprilike 1100 kuna mjesečno.

Do daljnjeg nema računa ni za Hrvatsku demokršćansku stranku za prostor u Palmotićevoj 13, površine 265 kvadrata, kao ni za Neovisne za Hrvatsku Brune Esih za 189 četvornih metara u Jurišićevoj 5, a najam već mjesec dana ne mora platiti ni Nezavisna lista Zagreb za Petrinjsku 73. Bivša stranka nekadašnje zamjenice gradonačelnika Sandre Švaljek upravo na toj adresi u najmu ima 120 kvadrata





Tema: Potres u Zagrebu