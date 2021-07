To je dvadeset, dvadeset i dvije tisuće eura, nije to za bacit... to su naše pare, rekao je pokojni Milan Bandić svom vozaču Zdravku Krajini u rujnu prošle godine, prenosi Jutarnji List.

Krajina je sada osumnjičen u aferi Advent, a navedeni razgovor vodili su u službenom automobilu dok su raspravljali o potencijalno izgubljenih 160 tisuća kuna za adventske kućice na platou kod HNK.

Automobil je po nalogu suca istrage bio tajno ozvučen, a sada su ti razgovori između Bandića i njegovih suradnika ključni dokazi u novootvorenim istragama.

Bez Bandića nije bilo moguće dobiti javni prostor za kućice i to ne samo za Advent već i za ostale brojne manifestacije u gradu Zagrebu pa tako i za prodaju jagoda.

Tako tvrde policija i USKOK, a svoje tvrdnje temelje na opsežnom dokaznom materijalu i kažu kako je vidljivo da su tvrtke Zdravka Krajine i Denisa Mohenskog imale prednost pri dodjeli javnih površina. Riječ je o tvrtkama Eko sajam i Etno Sajam te Demo Rebus.

USKOK tvrdi kako im je Bandić osiguravao dobivanje prostora za kućice koje su oni onda davali u podnajam dok su zaradu od nešto više od 5 milijuna kuna dijelili međusobno.

Istraga tvrdi kako je Bandićeva glavna poluga bila Jelena Čeklić koja je bila članica Povjerenstva za davanje javnih površina u zakup i koja je vodila brigu o terminima održavanja manifestacija i njihovim prostorima. Čeklić je u mirovini već osam godina, ali je svaka 3 mjeseca dobivala novi ugovor o djelu.

U brojnim telefonskim razgovorima koje su istražitelji snimili Čeklić navodi kako ne može ništa bez Bandića.

Krajem 2019. Udruga branitelja Jabuka postavila je 60 štandova bez odgovarajućeg rješenja na što se Bandić razljutio i naredio svojoj suradnici Andreji Šulentić da se isti odmah uklone.

- Povjerenstvo ne odlučuje umjesto mene - rekao joj je Bandić uz niz psovki.

Bandić joj je rekao kako bi im i dao prostor da je znao za to, a kasnije se održava i telefonska sjednica Povjerenstva na kojoj udruga dobiva štandove.

Neki članovi Povjerenstva potvrdili su kako su na sjednicama sudjelovali tek kako bi se zadovoljila forma i da su dizali ruke kako bi se prihvatilo ono što su predložile stručne službe.

- Na tim sam sjednicama, kad mi je bilo dosadno, znao čitati vijesti ili igrati igrice na mobitelu - rekao je jedan od članova i dodao kako uopće nije bio upoznat s propisanom procedurom.

Tvrtke u vlasništvu Krajine i Mohenskog su u više navrata unaprijed do u lipu precizno uplaćivale naknade Gradu i prije nego što bi se sjednice Povjerenstva uopće održale, što je dodatan dokaz da su unaprijed dobivali poslove.

U svibnju su snimljeni razgovori između Bandića i Krajine u kojem razgovaraju o policijskim izvidima vezanima za Advent, a Krajina je govorio i o tome da će brifirati Mohenskog kako bi znao što treba reći.

- Neka češljaju jer je sve isto - rekao je Bandić.

- To je isti k.... - odgovara mu Krajina.

- Nitko od ovih neće pjevati. Nitko nije lud da pjeva protiv sebe - zaključuje Bandić.

Bandić, Krajina i Mohenski međusobno su jedni drugima činili i sitne usluge poput čišćenja Bandićeve vile u Slavagori, a Mohenski mu je nabavljao stolove i pića za izbornu noć.