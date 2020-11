Bandić tuži projektante žičare i traži novac, oni kažu: 'Upozorili smo na sve nedostatke...'

<p>Afera sa sljemenskom žičarom, koja je postala jedna od najskupljih u Europi, imat će i sudski, ali i kazneni nastavak. Nakon što je objavljen sedmosatni film o gradnji žičare i povećanju prvotno ugovorene cijene od 299 milijuna kuna, Grad Zagreb za većinu tih dodatnih radova prozvao je projektanta, odnosno tvrtku Elektroprojekt, iako ih nisu izravno spomenuli.</p><p>- Razvidno je da je projektna dokumentacija za izgradnju žičare Sljeme imala znatne greške koje su Gradu Zagrebu kao investitoru prouzročile financijsku štetu u iznosu od 79,722 milijuna kuna s PDV-om - zaključak je analize koju je napravila tvrtka ZEM nadzor i poslala Gradu Zagrebu. </p><p>Oni su radili nadzor radova na žičari upravo nakon što je Elektroprojekt maknut s gradilišta. </p><h2>Žičara za 709 milijuna</h2><p>Elektroprojekt je inače ugledna inženjerska tvrtka iz Zagreba sa 72 godine iskustva. Bandićev pročelnik za graditeljstvo Dinko Bilić poslao je i priopćenje u kojem izrijekom navodi da će tužiti Elektroprojekt, odnosno da će Zagreb “poduzeti opsežne pravne radnje prema odgovornima”.</p><p>Kad se dodaju svi popratni radovi, kamate na kredit, gradnja žičare s opremom koštat će oko 709 milijuna kuna bez PDV-a. To nije konačni obračun. Samo radovi na žičari poskupjeli su 90 milijuna kuna bez PDV-a, a još 12 milijuna poskupjela je oprema. A to nije najveći dio troška gradnje žičare.</p><h2>Zagreb se nije žalio</h2><p>U svom priopćenju negiraju tvrdnje iz filma prema kojima su se udružili odgovorni u Zagrebu, izvođač radova i nadzornik ZEM nadzor kako bi preko preplaćenih radova izvukli novac.</p><p>- Videozapis objavljen na YouTubeu nije točan. Radi se o uratku subjekta koji ima vlastiti osobni interes za širenje takvih informacija kojima se neistinito i tendenciozno prikazuju činjenice na način da on ne odgovara istini - priopćili su iz Grada.</p><p>Dali su i sažetak analize u kojem se navodi da neki radovi uopće nisu bili predviđeni projektnom dokumentacijom, krivo su dimenzionirani čelični nosači i sidreni elementi, da nisu dostavili dokumentaciju za niz elemenata koje je trebalo izvesti i još niz detalja. </p><p>Inače, najveća stavka koja se problematizira u filmu je iskop jame i to da je naplaćen kao da je razbijan i miniran kamen, a radilo se o zemlji. U analizi nadzora i za to krive projektanta, koji je dao pogrešne geotehničke podloge.</p><p>Iz tvrtke Elektroprojekt poslali su opsežno priopćenje na naš upit. Navode da oni nikakvu tužbu nisu primili, ali i da nitko od njihovi ljudi nije autor filma. Oni kažu da je nakon građevinskih dozvola projekt značajno mijenjan i da su upozorili kako trebaju nove dozvole.</p><p>- Nikad nismo dobili nikakav službeni dopis o nedostacima od Zagreba - kažu među ostalim, a dalje navode da su upozoravali Grad još početkom 2020. na uočene nedostatke. A onda su maknuti s projekta.</p><h2>DORH će morati istražiti</h2><p>Građani su sve platili, a očito će se na sudu odlučiti tko je za to kriv. Tomislav Tomašević iz platforme Možemo! podnio je kaznenu prijavu DORH-u protiv Bandića zbog žičare.</p><p>- Žičara nije projekt za dizanje izletnika nego za dizanje love i financiranje Bandićeve kampanje na izborima - rekao je.</p><p>O žičari će se raspravljati i na sjednici gradske skupštine početkom prosinca.</p>