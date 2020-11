On je potpredsjednik HDZ-a u Zagrebu. Bandić ga honorarno plaća da koordinira jednu cestu

Ante Plazonić već skoro tri godine dobiva 12.000 kuna bruto honorara za koordinaciju gradnje produžetka Branimirove. Gradnja još nije počela, ali Plazonić kaže da su odradili veliki posao i da lopate kreću na proljeće...

<p>Zagrebački HDZ još nema kandidata za gradonačelnika iako su u nedjelju izabrali novo vodstvo. Umjesto Andrije Mikulića, vodit će ga liječnik Mislav Herman koji je imao i podršku vrha stranke na čelu s Andrejom Plenkovićem. Ali to i dalje ne znači da će on biti kandidat. No, uz Hermana su izabrana i četiri nova potpredsjednika. Frane Barbarić, inače predsjednik uprave HEP-a, Mario Župan, Zvonimir Milas i Ante Plazonić. </p><p>U HDZ-u rogobore da će se teško i Barbarić i Župan koji radi u SC-u imati vremena baviti strankom na kojoj moraju imati jakog kandidata. No, onima koji smatraju da HDZ ne treba imati alibi kandidata nego ući u ozbiljnu bitku s Milanom Bandićem, posebno su kritički prema Plazoniću. </p><p>Plazonić inače ima veoma neobičnu funkciju koju mu je dao Milan Bandić. On je koordinator za izgradnju samo jedne ceste: produžetka Branimirove ulice. Niti jedan gradski zastupnik niti itko izvan zaposlenih u gradu, nema takvu funkciju. Plazonić nije zaposlenik Grada, nego radi na ugovor o djelu za naknadu od 12.000 kuna bruto mjesečno. Koordinator je postao prije skoro tri godine nakon što su HDZ i Bandić ušli u koaliciju.</p><p>- I kako će se sada čovjek koji direktno ovisi o Bandićevom novcu boriti protiv njega. To su izmišljena radna mjesta kojima Milan uvijek kupuje naklonost i naših – kaže nam jedan zagrebački HDZ-ovac.</p><p>Gradski ured za izgradnju i promet ima oko 550 svojih zaposlenih, a još barem stotinu pravnika radi i Uredu za imovinsko pravne poslove. Ali je za izgradnju produžetka Branimirove do Sesveta ipak imenovan posebni koordinator.</p><p> - Ma stručne službe vode i otkup i planiraju gradnju i na njima je posao, a koordinator je više reda radi iako se Plazonić trudi – kaže nam sugovornik iz Grada.</p><p>Sam Plazonić je i predsjednik HDZ-a Sesvete, a na opaske o svom radu kaže da to mogu u stranci reći samo oni koji ne znaju što radi i koji "nikada ne bi obukli gumene čizme i otišli na teren". I kaže da ne priča s Bandićem o politici nego o produžetku ceste.</p><p>- Zadnje tri godine imali smo ogromni uspjeh. Oko 50 posto imovinskih predmeta su konačno riješeni, a druga polovica je visokoj fazi dovršenosti. Ja sam imenovan za koordinatora za ta skoro četiri kilometra ceste jer se godinama ništa nije micalo s mjesta i postavio sam kao zastupnik najviše pitanja gradonačelniku i njegovim uredima kada će izgraditi Branimirovu. Sesvete se guše u prometnom kolapsu i ta prometnica mi je prioritet – kaže Plazonić.</p><p>A što točno radi ako sve moraju službe odraditi?</p><p>- Ja sam spona između građana koji imaju svoju zemlju i objekte na trasi i gradske uprave. Stručnim službama su često nedostupni ljudi koji meni nisu jer sam na terenu. Ne može se ljudima samo reći da će biti izvlašteni ili ih isplatiti i reći da se sutra isele. To su ljudi koji tu žive godinama i treba im pomoći kada traže drugi dom, pomoći oko priključaka, a i s njima se ne može raditi na silu, nego treba pregovarati i biti otvoren. Itekako svoj posao obavim za tu naknadu – kaže nam Plazonić koji ističe da su u gradskom uredu za promet i imovinske pravne poslove zaista prionuli poslu. </p><p>Uvjeren je da će na proljeće napokon početi i radovi na prvoj fazi prdužetka ceste. </p>