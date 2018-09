'Izabrali su krivu metu, hrabri su tek kad su pijani i u čoporu'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je u petak ujutro pustio u promet novu autobusnu liniju 242 Glavni kolodvor-Podbrežje. Komentirao je jučerašnje događaje u Vukomercu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pušta u promet novu autobusnu liniju 242 Glavni kolodvor-Podbrežje nakon što su ga bijesni roditelji jučer napali i gađali automobil u Vukomercu zbog pucnjave Reporterka: Nikol Zagorac Objavljuje 24sata Politiko u Četvrtak, 13. rujna 2018.

Podsjetimo, Bandića su u četvrtak napali bijesni roditelji i gađali automobil u Vukomercu zbog pucnjave u srijedu.

Na pitanje kako se osjeća nakon napada Bandić je rekao:

- Izabrali su krivu metu. Osjećam se odlično, par pijanaca je došlo, li mi smo imali kvalitetan sastanak s predstavnicima roditelja. To je sastavni dio pola, mislim da policija nije u potpunosti obavila svoj posao u pravnoj državi svatko treba raditi svoj posao kako treba. Automobilu nije bilo ništa, sve je u redu, to su bili obični pijance, ja ću biti danas u Vukomercu u 17 sati na pikniku s djecom i nitko me neće čuvati. Hrabri su kad se napiju i kad su u čoporu. Nitko se neće iseljavati nego će oni koji su napravili izgrede odgovarati. Molim vas da ne radimo cirkus oko grada, grad nije slučaj niti će biti, a ako je netko napravio problem neka odgovara, neka ga policija obradi i privede sudu.

Dodao je kako se odlično osjećao u automobilu i tijekom napada.

- Nisam previše hrabar, ali nisam ni kukavica, ne možete protiv čopora i bedaka. molim roditelje za strpljenje i policiju da obavi svoj dio posla - rekao je Bandić.