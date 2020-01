Bandića pratila u stopu: Ona je Natalija, missica s 2 diplome...

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić oko ponoći posjetio je Javnu vatrogasnu postrojbu, Zavod za hitnu medicinu, obišao je i prenoćište Crvenog križa u Kosnici...

Jedno je zajedničko svim tim obilascima i mnoštvu fotografija.

Uz njega je bila Natalija Prica Oreški (30), bivša Miss Universe 2011.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Natalija je članica Stranke rada i solidarnosti 365 Milan Bandić od njezina osnutka i predsjednica je Foruma mladih GO Grada Zagreba Stranke rada i solidarnosti 365 Milan Bandić.

Bivša missica je stomatologinja, specijalizira ortodonciju te pohađa doktorski studij na stomatologiji.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U gradsku skupštinu ušla je umjesto Ane Rucner. Koliko joj je titula misice pomogla u životu a koliko odmogla, rekla je u velikom intervjuu za 24sata 2018.

- Svakodnevno nailazim na predrasude, ali se ne opterećujem time. Budući da me uvijek gledaju kroz prizmu misice, volim naglasiti svoje obrazovanje. No taj izbor i titula su mi pomogli. Primjerice, te godine sam upoznala gradonačelnika Bandića te puno političara i poznatih ljudi iz društvenog života. Radim na svojoj edukaciji kontinuirano, pa sam nakon završenog Stomatološkog fakulteta u Zagrebu završila poslijediplomski stručni studij iz ekonomije. Trenutačno sam na specijalizaciji iz ortodoncije te pohađam doktorski studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu - rekla nam je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Slobodno vrijeme vikendom provodi sa suprugom Ivanom u šetnjama i na kavama s prijateljima. Kondiciju održava trčanjem, ali kao i svemu, trčanju je prišla profesionalno te je išla u školu.

Danas samostalno otrči do šest kilometara triput na tjedan. Poznato je da Milan Bandić kondiciju održava trčanjem pa smo je pitali trči li možda sa zagrebačkim gradonačelnikom.

- A ne. Volim trčati sama.

Obzirom na profesiju, pitali smo je je li nekom političaru popravljala zube.

- Nisam još - rekla nam je uz smijeh.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zahvaljujući tituli misice, upoznala je prvu suprugu američkog predsjednika Ivanu Trump tijekom njezina nedavnog posjeta Zagrebu, gdje je predstavila svoju knjigu “Raising Trump”, te njihova sina Erica.

- Erika Trumpa sam upoznala još 2011. tijekom posjeta New Yorku s parom Kraljević. Razgovarali smo o mogućnosti da se u Hrvatskoj organizira svjetski izbor za Miss Universe. Tad je nahvalio Hrvatsku, no kako se radi o velikoj produkciji, još čekamo na taj svjetski izbor. No bio je ugodan i simpatičan, takvog ga pamtim - rekla je.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Natalija kaže da joj je suprug Ivan velika potpora.

- I on je završio medicinu te je sad na specijalizaciji iz otorinolaringologije - rekla je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No Natalija nije prva Miss Universe kojoj je Bandić izravno ili neizravno pružio priliku za profesionalnim napretkom. Prije tri godine u direkciji Holdinga počela je raditi Sarah Ivanković (29), koja je 2009. bila 11. u svjetskom natjecanju za Miss Universe pa je dobila trajno krunu hrvatske Miss Universe.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/Pixsell

Tad je posao s plaćom od 10.000 kuna dobila bez natječaja.

Sarah, djevojački Ćosić, nakon osvajanja titule udala se za Jozu Ivankovića i završila studij ekonomije. Ispostavilo se da je u Holdingu zaposlena bez natječaja, a neslužbeni izvori 24sata tad su rekli kako je naredba o zapošljavanju došla “iz Grada”.

