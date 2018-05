Nova nada Bandića: Natalija je misica koja ima dvije diplome...

Milanu Bandiću u gradskoj skupštini i Holdingu “leđa čuvaju” bivše misice. On im uvijek rado daje priliku da pokažu što znaju. Svojedobno je bivša Miss Globe bila njegov prvi glas - Iva Mia Erak - no to nije dugo potrajalo.

Nova Bandićeva zvijezda je bivša Miss Universe Natalija Prica Oreški (29), koja ulazi u gradsku skupštinu umjesto Ane Rucner. Koliko joj je titula misice do sada pomogla u životu a koliko odmogla, objašnjava za 24sata.

Obrazovanje prije svega

- Svakodnevno nailazim na predrasude, ali se ne opterećujem time. Budući da me uvijek gledaju kroz prizmu misice, volim naglasiti svoje obrazovanje. No taj izbor i titula su mi pomogli. Primjerice, te godine sam upoznala gradonačelnika Bandića te puno političara i poznatih ljudi iz društvenog života – rekla je. Kad smo kod obrazovanja, pojašnjava dokle je dogurala:

- Radim na svojoj edukaciji kontinuirano, pa sam nakon završenog Stomatološkog fakulteta u Zagrebu završila poslijediplomski stručni studij iz ekonomije. Trenutačno sam na specijalizaciji iz ortodoncije te pohađam doktorski studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Išla i u školu trčanja

Slobodno vrijeme vikendom provodi sa suprugom Ivanom u šetnjama i na kavama s prijateljima. Kondiciju održava trčanjem, ali kao i svemu, trčanju je prišla profesionalno te je išla u školu. Danas samostalno otrči do šest kilometara triput na tjedan. Poznato je da kondiciju i Bandić održava trčanjem, pa smo pitali trči li možda s njim:

- A ne. Volim trčati sama.

S obzirom na njezinu profesiju zanimalo nas je i je li nekom političaru popravljala zube.

- Nisam još - kaže nasmijano. A kome to treba dentalni makeover i bi li im ga napravila dodaje:

- Naši političari bi se trebali više smijati da bih mogla vidjeti treba li im moja stručna pomoć. A da me pitaju, naravno da bih im pomogla. Na pitanje koji su joj ciljevi kao gradske zastupnice kaže:

- Izuzetno sam ponosna što sam dobila priliku biti zastupnica u gradskoj skupštini. Kao glavni cilj istaknula bih poticanje mladih ljudi na aktivniji angažman u svim područjima politike.

Posebno se želi pozabaviti problemima stambenog pitanja mladih. Zanimalo nas je je li i ona imala problema s tim pa odatle briga za druge...

Suprug i ja nismo imali tih problema jer živimo u stanu koji je suprug dobio od roditelja. No znam da mnogi mladi nemaju takvu priliku i da se muče da dođu do svog doma te im želim pomoći, rekla je.

Natalija je bila na izbornoj listi Stranke rada i solidarnosti 365 Milan Bandić za Gradsku skupštinu te je članica te stranke od osnutka. Ujedno je više od godinu dana predsjednica Foruma mladih GO Grada Zagreba Stranke rada i solidarnosti 365 Milan Bandić. Osim gradonačelnika, zahvaljujući tituli misice, upoznala je prvu suprugu američkog predsjednika Ivanu Trump tijekom njezina nedavnog posjeta Zagrebu, gdje je predstavila svoju knjigu “Raising Trump”, te njihova sina Erica.

Upoznala je Trumpove

- Erika Trumpa sam upoznala još 2011. tijekom posjeta New Yorku s parom Kraljević. Razgovarali smo o mogućnosti da se u Hrvatskoj organizira svjetski izbor za Miss Universe. Tad je nahvalio Hrvatsku, no kako se radi o velikoj produkciji, još čekamo na taj svjetski izbor. No bio je ugodan i simpatičan, takvog ga pamtim - rekla je, a nahvalila je i majku Ivanu.

Natalija kaže da joj je suprug Ivan velika potpora.

- I on je završio medicinu te je sad na specijalizaciji iz otorinolaringologije - rekla je.

No Natalija nije prva Miss Universe kojoj je Bandić izravno ili neizravno pružio priliku za profesionalnim napretkom. Prije dvije godine u direkciji Holdinga počela je raditi Sarah Ivanković (29), koja je 2009. bila 11. u svjetskom natjecanju za Miss Universe pa je dobila trajno krunu hrvatske Miss Universe.

Tad je posao s plaćom od 10.000 kuna dobila bez natječaja. Sarah, djevojački Ćosić, nakon osvajanja titule udala se za Jozu Ivankovića i završila studij ekonomije. Ispostavilo se da je u Holdingu zaposlena bez natječaja, a neslužbeni izvori 24sata tad su rekli kako je naredba o zapošljavanju došla “iz Grada”, odnosno ureda gradonačelnika Bandića.

Zaposlena je u direkciji, odnosno široj upravi Holdinga, kao voditeljica projekata. No isti dan premjestili su je u ured u Zagrebački električni tramvaj. Iako nam tad u Holdingu nisu odgovorili na izravni upit o koeficijentu i plaći, doznali smo da neće raditi za manje od 10.000 kuna. Ujedno su nam tad iz Holdinga pojasnili što će biti njezina obaveza:

“Ona je magistrica ekonomije te sukladno svojem znanju i vještinama zaposlena je na mjestu voditelja projekata. Zagrebački holding sukladno Zakonu o radu nije obvezan prije zapošljavanja provesti natječaj”. Potvrdili su i da će svoje zadatke izvršavati iz ZET-a.

Ivanković je bila često u rubrikama o modi i glamuru.

Do posla bez natječaja

Na njezinoj svadbi u Hercegovini bilo je 400 uzvanika, pa i Ruža Tomašić. No njeno zaposlenje nije oduševilo sindikate jer je u Holdingu zapošljavanje zabranjeno zbog racionalizacije.

Bivša Miss Globe Hrvatske, Iva Mia Erak, uz Bandića je bila izdržala nešto manje od dvije godine. Bila je zaposlena na mjestu glasnogovornice te je poput Sare ondje zarađivala oko 10.000 kuna.

Zbog čega je napustila Bandića pojasnila je 2009. godine za 24sata:

- Dvije godine živjela sam Bandićevim stilom života i nisam imala dovoljno vremena za sebe.

Sjećamo se da je, za razliku od nove zastupnice Natalije, Iva Mia gotovo svako jutro i trčala s Bandićem po 10 kilometara. Budući da Natalija trči svojim tempom, možda jednog dana sustigne Kolindu...