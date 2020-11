Bandića snimili za ručkom dok se pušta Ceca, a on kaže: 'Fućka mi se tko što snima i šalje...'

<p>Snimku ručka na kojem je bio zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić </strong>u opuštenom druženju dok su se u pozadini čula pjesma Cece Ražnatović, Arkanove udovice, objavio je u ponedjeljak <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/bandic-odbijao-odgovoriti-na-pitanja-o-rucku-uz-taktove-cece---630167.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Kako se navodi, snimka je nastala na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje kada je i zagrebački gradonačelnik bio u Vukovaru gdje se poklonio žrtvama. Pri povratku je stao na ručku na privatnom imanju nedaleko Vinkovaca gdje je ova snimka i nastala. Ipak, Bandić je odbijao odgovoriti na pitanja vezana za snimku.</p><p>- Otiđite kod mojih prijatelja i bit će puno jasnije. Pa da vidite tu rapsodiju boja i da vidite tko su ti ljudi. Ma fućka mi se tko što snima, ma fućka mi se u životu i tko šta šalje. Pustite snimku sa svih naših druženja zadnjih 30 godina, to su moji prijatelji kojih se ja ne odričem - rekao je Bandić pa poručio novinarki:</p><p>- Pa vi ste prirodno nezadovoljni i to je vaše pravo. Hvala lijepo...</p><p>Nitko nije opovrgavao da je bio na imanju, ali neki kažu da nisu obraćali pažnju na glazbu. Vlasnik imanja im je potvrdio da je on pustio pjesmu, ali nije htio stati pred kameru. </p>