Šegota: Povlačim ostavku; Holding: To ne možeš učiniti!

Šegota nam je potvrdio da on povlači ostavku na voditelja Gradskih groblja, a u Holdingu kažu da oni o tome ne znaju ništa: Mi nismo slali nikakvo priopćenje da se Šegota vraća u Holding i to ne može učiniti

<p>Nije točno da je u dogovoru s Milanom Bandićem, Patrik Šegota odlučio povući svoju ostavku na mjesto voditelja podružnice Gradska groblja. To je laž, rekla nam je neslužbeno osoba bliska Bandiću.</p><p>Nedugo zatim je stiglo i priopćenje Zagrebačkog holdinga u kojem oni navode da nisu primili nikakav zahtjev za povlačenjem ostavke i nisu poslali priopćenje u kojem se to tvrdi. Neslužbeno doznajemo da nije niti moguće povući ostavku koja se jednom podnese na mjesto voditelja jer to nije dužnosnička funkcija. Sudu je već poslano brisanje iz sudskog registra i to se ne može povući. </p><p>- Vezano za netočne i neistinite informacije u jednom dijelu medija vezano za navodne nove promjene u rukovodstvu podružnice Gradska groblja, Zagrebački holding d.o.o nije po ovom pitanju poslao nikakvo priopćenje predstavnicima medija.</p><p>Epilog je ovo jutrošnje zbrke koja je nastala nakon što je prvi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/segota-povlaci-svoju-ostavku---630033.html" target="_blank">dnevnik.hr</a> objavio dokument koji potpisuje Šegota. U njemu se navodi da povlači ostavku jer Gradski kontrolni ured i Kontrolni ured Zagrebačkog holdinga nije utvrdio nikakve propuste u njegovu radu u vezi davanja u najam kućica.</p><p>Dokument nosi nadnevak 30.12. 2020 godine iako je danas 30.11. 2020. Mi smo kasnije dobili dokument koji ima ispravan nadnevak, a javio se i sam Šegota. Potvrdio je da je on poslao dokument i da je to urudžbirao u Gradska groblja. </p><p>- Istina je da povlačim svoju ostavku. Oni ako smatraju da nisam dobro radio svoj posao, neka me razriješe, a onda ću tražiti zadovoljštinu na sudu. U ugovoru o radu ne postoji institut ostavke - rekao nam je Šegota koji dodaje da je on još upisan u Sudskom registru i da nije točno da ne može povući ostavku. </p><p>Je li to uradio u dogovoru s Milanom Bandićem?</p><p>- Ne, milijun posto nema i takvog nečeg nije bilo - kažu nam neslužbeno u Gradu koji istražuju kako je do ovoga došlo. </p><p>- Osobe iz Bandićevog tima nekad nemaju sve informacije - odgovara sa uz smiješak Šegota. </p><p>Šegota je inače ostavku podnio nakon čudnog natječaja za dodjelu mjesta za prodaju cvijeća i svijeća na zagrebačkom groblju Mirogoj. </p>