Bandićeva stranka ide u stečaj: 'Već šest mjeseci iz svog džepa plaćam za režije. Dosta je toga'

Istina je, od 11. mjeseca plaćam račune stranke iz svog džepa. Do sada sam potrošio oko 6000 eura. Puno je to novca. Sredinom mjeseca sazvat ću stranačka tijela i predložiti im stečaj. To je u ovoj situaciji jedino rješenje kako bismo mogli nastaviti s poslovanjem, rekao nam je Slavko Kojić, predsjednik Stranke rada i solidarnosti, koju je osnovao pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.