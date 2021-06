Poslije mene potop. Izjava je to francuskoga kralja Luja XV., koji je prvih 20 godina svoje vladavine dobio nadimak Voljeni. No pred kraj vladavine postao je omražen među narodom zbog svoje rastrošnosti. Hrvatska Wikipedia bilježi i opasku: “Sedmogodišnji rat je ostavio zemlju u velikim dugovima, a rastrošno i razuzdano ponašanje kralja i dvora dodatno je poticalo nezadovoljstvo u narodu. Kralj je provodio vrijeme s nizom ljubavnica, od kojih su neke ostvarile i priličan politički utjecaj.”

Na kraju je narod jedva dočekao njegovu smrt od bolesti, a njegova vladavina je popločala put za Francusku revoluciju.

Nakon mene potop. Slobodno je to proročki mogao reći i pokojni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. O stanju financija u Zagrebu već smo radili opsežne analize u Expressu, ali prema informacijama iz same njegove Stranke rada i solidarnosti, i oni su u potpunom rasulu i samo veliki optimisti vjeruju da bi mogla opstati na političkom nebu Hrvatske. Stranka koja je bila zvijezda jer je Bandić vješto privlačio “žetončiće” u Saboru te čuvao leđa i Tomislavu Karamarku i Andreju Plenkoviću, sad je praktički na samrti. Napuštaju je članovi, gasi podružnice koje je Bandić nadobudno otvarao po Hrvatskoj, nema adekvatnog nasljednika, viđeniji iz vodstva se povlače, a na terenu, po gradskim četvrtima, vijećnici polako okreću kapute i traže nova savezništva kako bi zadržali barem komadiće nekadašnje vlasti i utjecaja.