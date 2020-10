'Bandiću gori pod petama, a ljudi su znali koga biraju kad su izabrali Milanovića'

Boris Malešević, PR stručnjak i politički strateg koji je smislio 'Predsjednik s karakterom' i 'Vjerodostojno' gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2

<p>Počeo je kao novinski grafičar, a danas je jedan od najpoznatijih političkih marketinških stručnjaka koji za sebe kaže da je stigmatiziran. Radio je kampanje za <strong>Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića</strong>, stvorio je 'Vjerodostojno' i 'Predsjednik s karakterom'. Napravio je kampanju 'Kako je biti Srbin u Hrvatskoj' za SDSS, ali za sve to kaže da je on samo radio svoj posao. <strong>Boris Malešević </strong>gost je u emisiji Nedjeljom u 2. Komentirao je kako su političari najzahtjevniji klijenti.</p><p> - Političari se obično sjete u zadnji čas. Političari, baš kako se kaže u slengu, su kampanjci. Ako je kampanja u petom mjesecu, oni će se sjetiti 1.4. - odgovorio je Malešević.</p><p>Odgovorio je i na pitanje hoće li raditi kampanju za Bandića.</p><p> - To je objavio jedan tjednik, ja sam tamo bio s prijateljem, i našao se gospodin Bandić - komentirao je i dodao:</p><p>- Ovi kojima gori pod petama se ipak sjete malo ranije, a gospodin Bandić spada u tu kategoriju.</p><p>Svojedobno je izjavio da je ovo zadnji mandat Milana Bandića, pa je u emisiji objasnio na što je mislio.</p><p> - Rekao sam da je to zadnji mandat jer je promijenio naziv Trga maršala Tita. On me nazvao i pitao zašto, a ja sam rekao 'Vidi, ako žrtvuješ jedan toponim grada onda to nije dobro. I to radiš u 17. godini vlasti. Da ti je stalo iz uvjerenja, pa imao si 17 godina da to napraviš. To je u političkom smislu označilo početak njegovog političkog pada. Druge razloge ne vidim, on nije čovjek koji nosi političku ideologiju u džepovima. On je to sada išao mijenjat i zamjerio se jednom djelu birača i to će ga koštati i on je toga svjestan - objasnio je. </p><p>Stanković ga je pitao i da objasni svoju izjavu o <strong>Bandićevom</strong> političkom instinktu.</p><p> - Ja i dalje mislim da on ima šanse kao i svi ali kada se radi o političkom instinktu, velike krize kao što je potres su melem za takve političare. Oni se u njima mogu izdignuti. Da je on u 15 minuta bio ispred Petrove, rodilišta, s dva ZET-ova autobusa i da su ga kamere snimile kako izvodi rodilje i što je trebalo u taj bus, ja mislim da on danas ne bi imao problema dobiti izbore. Ja mislim da bi nekadašnji Milan Bandić to napravio. - kaže <strong>Malešević.</strong></p><p>Još prije predsjedničkih izbora, Bandiću je probleme počeo raditi redatelj <strong>Dario Juričan</strong>, koji se također htio zvati <strong>Milan Bandić.</strong> Njegova kampanja na društvenim mrežama dovela ga je i do predsjedničkih izbora. </p><p> - On se služi jednom neobičnom kampanjom koja kod nas nije do sada viđena. to je performing. kod njega se vidi da to što on radi, da mu je jako stalo. Morate biti jako posvećeni tom poslu. Koliko je njemu stalo se vidi iz toga da je on otišao toliko daleko da je otišao u Državnu upravu i dao zahtjev za promjenom imena. Mora vam biti strašno stalo da odete tako daleko i to se i vidi kod njega - komentirao je. </p><p>Komentirajuću natpise o suradnji s Milanom Bandićem rekao je da on nije apologet i da on u svom poslu ima svoje metode i izazove koje nastoji realizirati.</p><p>- Mislim da se to kod Bandića može napraviti, ali nogometnim rječnikom on više ne ovisi samo o svom rezultatu, mora gledati i kako su završile ostale utakmice. Nekad je on bio 'ako pobijedim ne zanima me kakvi su ostali rezultati', a to danas više ne može - objasnio je i dodao da Bandić tu ne stoji loše jer dvije velike stranke nemaju baš neke kandidate, ali ima i nekih drugih kandidata, a što je više kandidata, tu Bandić ima veće šanse. Osvrnuo se i na plaćanje 4 kampanje koje je radio za Bandića.</p><p> - Ja nikad nikoga ne pitam odakle mu novac. Zamislite da dođete na poslovni sastanak i pitate klijenta 'otkud vam novac'. Pa to nije profesionalno. </p><p>Osvrnuo se i na napad na Markov trg, za kojega vladajući i dio oporbe kažu da je rezultat radikalizacije društva.</p><p> - Društvo nam se militariziralo. Mi danas u Hrvatskoj imamo situaciju da je puno ljudi ostalo u 90-im godinama,u ratu - kaže Malešević i dodaje:</p><p>- Pogledajte tog dečka od 22 godine koji objavljuje na društvenim mrežama kako sanja rat, slika se s oružjem, sanja neprijatelje. Ja ne znam kako to netko tko se bavi sigurnosti nije vidio. To je jedan dečko iz Kutine koji je ostavio jako puno tragova. Ako je to jedan novinar istražio, pobrojao, izanalizirao i vidio, ako imaš čovjeka koji ostavlja takve prijetnje i komentare u kojima gotovo nacrtaju što će napraviti, pa kako to nitko nije prevenirao - pita se.</p><p>Komentirao je i reakciju društva na napad.</p><p> - Sjetite se pokolja na Novom Zelandu. Jacinda Arden je govorila da 'on nismo mi, mi nismo on' i da mu namjerno ne želi spomenuti ime jer on to želi i da bi to bila popularizacija i promocija njegovih suludih ideja. Pozvala je medije da to isto ne čine. Rekla je 'on će vječno za nas ostati bez imena'. I mediji su ju poslušali na Novom Zelandu. Nitko nije objavio njegovo ime da ne bi išli na ruku promociju njegovih ideja. Pogledajte što se dešava u Hrvatskoj. Svi objavljuju njegove fotografije, tko mu je stric, kako se pripremao...Ne kažem da trebamo raditi isto ali to je jedan od načina na koji se možemo kao društvo nositi s time - kaže <strong>Malešević</strong> i dodaje da su i političari krivi za radikalizaciju društva.</p><p> - U javnom prostoru je previše krajnje degutantnih ideja, emisija, tekstova, nastupa medijskih. To ne može rezultirati drugim nego da proizvede takve neke ljude koji se naprosto odvaže napraviti ono što neki zagovaraju. Dakle ne treba se bojati inspiratora, makar su oni u suštini krivi, ali inspiratori nažalost proizvode jako puno mladih ljudi koji su inspirirani - rekao je.</p><p>Upitan je i o nastupima <strong>Zorana Milanovića</strong> koji su usmjereni na sve.</p><p>- Ja sam se od njegove izborne pobjede do danas vidio dva puta i nemam naviku s ljudima nakon posla razgovarati o njihovoj sadašnjoj poziciji. Ja nikome ne popujem, nikoga ne savjetujem i tako dalje. Nije to moj posao i jedino što mogu reći je da je on u skladu sa svojim signalom - rekao je Malešević i dodao da je slogan 'Predsjednik s karakterom' stvorio iz nekih drugih pobuda, znao je da <strong>Milanović</strong> ima jak karakter i s tim se nešto moralo napraviti. </p><p> - Išli smo s tim sloganom i išli smo rano jer smo bili svjesni njegovih repova iz premijerskog mandata. Pogotovo je tu bilo žući na ljevici. Da bi se sva ta žuč prolila u šestom i sedmom i osmom mjesecu, tako da svi ti lijevi kolumnisti, novinari i birači kažu što mu imaju reći prije jeseni i da u jesen uđemo čisti - objasnio je i dodao da kad se nešto objavi, normalno je da ljudi to popljuju ali ne mogu pljuvati stalno. </p><p> - Kolumnist koji pljuje Milanovića može napisati jednu kolumnu, drugu, možda treću. Dakle mi smo koristili tu jednu teoriju pažnje. I danas, ovo što Zoran govori, pa ljudi su znali koga biraju - rekao je i osvrnuo se na predsjednikove napade na <strong>Puhovskog.</strong></p><p>- Zašto mislite da je Puhovski s lijevog spektra, on je politički analitičar, on bi trebao biti neutralan. Dakle trebao bi jednako misliti, analizirati, ukazivati, bez obzira na sve - kaže.</p><p>Stanković ga je upitao i što bi se dogodio kada bi on sad rekao nešto što bi nažuljalo predsjednika, bi li i njega napao 'da je radio za četnike' i esencijalno, što imamo od prepucavanja <strong>Milanovića i Plenkovića.</strong></p><p> - Esencijalno, njih dvojica su jedan za drugoga Zoran i Andrej. Oni ne gledaju jedan drugoga kao predsjednika i premijera. Ja bih htio da to bude jedan odnos predsjednika i premijera od kojeg mi imamo nešto jer imamo puno problema. Neću reći da se to svelo na osobnu razinu jer ja to ne znam. Zoran tu nastupa po modelu pažnje i društva spektakla. Milijuni danas žive od toga. Kardashiani bi bili kruha gladni da ne žive od toga. Zoran je načitan čovjek i on zna što su trendovi. On tako komunicira. S druge strane je Andrej Plenković koji to ne voli - objašnjava Malešević i dodaje da ako imamo predsjednika s lijeve i premijera s desne opcije, da je to super kombinacija jer se mogu nadopunjavati.</p><p> - Ja mislim da su oni veliki dečki koji će to riješiti između sebe - zaključuje. </p><p>Malešević tvrdi da su se ljudi u nedostatku povjerenja se okrenuli jakim ljudima što se vidi i u Hrvatskoj koja je premala da bi bila bitna za svjetske trendove.</p><p> - 5.7. ljudi su vjerovali Plenkoviću, ne HDZ-u. Dali su glas Plenkoviću - kaže <strong>Malešević</strong> i nastavlja:</p><p> - HDZ je 2016. bio u jako velikoj krizi, <strong>Karamarko</strong> je mora abdicirati, bili su na 17% rejtinga, <strong>Plenković </strong>je izabran za predsjednika HDZ-a malo prije izbora. Nije nikakva tajna, nazvao me Božinović kojega dugo znam i pozvao da radimo. U takvim situacijama kad ste na samrti, treba vam nešto šokantno da vas oživi. Nitko nikad nije mislio da će HDZ imati slogan 'Vjerodostojno. Ali on je služio da skrene pažnju s nečeg drugog i da se ljudi totalno šokiraju i kažu 'pa je li to moguće'. slogan uvijek mora biti šokantan i za one koji ga mrze i za one koji ga vole - objašnjava princip biranja slogana i dodaje da se nitko ne sjeća koji je bio slogan SDP-a na tim izborima jer političari često biraju slogane koji ne izazovu ikakvu reakciju. </p><p>Upitan je i je li istina da je i on bio u Klubu u Slovenskoj 9.</p><p> - Istina je. Ali ja nisam vidovit. Tko je znao da je Dragan Kovačević u nekom problemu? Sad poslije svega, možemo se sad pravit ludi. Dakle on je bio član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista, potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, član HNS-a, autor mirovinske reforme, predsjednik uprave Janafa, dakle još toga ima. Dakle mi smo se sastali, a bilo je jako puno ljudi, s čovjekom koji je bio ugledan član zajednice. Mi danas znamo da to nije istina. Ali to je post istina - govori Malešević i dodaje da je tamo bio s <strong>Milanovićem</strong> kad je bio i izabrani predsjednik.</p><p>- Svaka veća firma ima svoj poslovni klub. Ovo nije klub, ovo je bio Draganov privatni prostor. Gledajte, ja nisam političar, ne živim na državnom proračunu. Oduvijek sam radio privatno i bio vuk samotnjak, ja mogu ići gdje god hoću - objašnjava i dodaje da nikad nije ništa radio za Janaf. Odgovorio je i na pitanje ima li itko šanse dobiti izbore protiv <strong>Andreja Plenkovića</strong>.</p><p> - On je napisao jednu jako snažnu rečenicu: 'Mijenjajući HDZ, mijenjat ću Hrvatsku'. Rekao bih da je on zapravo 50% svog obećanja. Promijenio je HDZ. To nije više HDZ Karamarka. Što je napravio? Uveo ga je u desni centar, to je bila borba za dušu HDZ-a. Iz tog centra je istisnuo sve druge pa i SDP koji je lijevi centar ali je i tu nešto grabio, ali mislim da više nemaju što zagrabiti, mislim da je tu HDZ penetrirao jako. Sad sve ovisi kako će se posložiti. Ide kriza, ne samo kovid kriza, sve ovisi o tome kako će se Vlada nositi s time - analizirao je <strong>Malešević </strong>i dodao da svatko ima šanse. </p><p>Osvrnuo se i na natpise da je za Milanovićevu kampanju plaćen nekim crnim novcima. </p><p>- Izazov je bio raditi HDZ 2016., u totalnoj stisci i s polomljenom strankom. Bio mi je izazov raditi i Milanovića. Moram naglasiti da sam bio volonter. Vidim da mnogi desni portali pišu da sam plaćen nekim crnim novcem. Bio sam volonter jer sam htio isprobati sve ideje koje sam imao u glavi - rekao je.</p><p>Jedna od kampanja koja je digla puno prašine, ona SDSS-ova 'Pupi je kriv za sve', također je njegovo djelo.</p><p>- Nisam poznavao Pupovca prije toga, upoznao nas je zajednički prijatelj Duško Ljuština u kazalištu. I tako je to krenulo. I tu kampanju sam volontirao. Volontirao sam i u kampanji za brendiranje Hrvatske. Vidim da se govori da sam skup i da nikome ne opraštam - kaže <strong>Malešević</strong> i kaže da se njegova zarada po kampanji mjeri u sto ili dvjesto tisuća kuna, a ne u milijunima kao što neki mediji pišu. </p><p>- Znao sam da ako napravimo kampanju s ćirilicom, da će to biti velika reakcija. I sad pogledajte koliko u ovom društvu ima predrasuda i dogmi i u što sve vjerujemo. Imali smo samo trideset plakata u toj kampanji, samo je 'Srbin' pisalo na ćirilici i nastao je dar-mar. Nisam imao izborima nego zahvaliti svima koji su ih išarali. Ja sam inače imao ideju da na njegovu listu stavimo 5 - 6 poznatih Hrvata ali za to nije bilo vremena. Jednom sam ga vidio da je pio kavu s Ćirom i rekao sam mu da ga nazove. Ćiro je odmah pristao - opisuje nastajanje videa 'Pupi je kriv za sve'.</p><p> </p>