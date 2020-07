Bandiću, kako se čiste slivnici? Možemo i SDP traže očitovanje

Klub SDP-a traži od gradonačelnika hitno snimanje stanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području cijelog Grada, dok Tomašević traži izvješće o čišćenju slivnika i održavanju mreže

<p>Klub zastupnika SDP-a traži od gradonačelnika<strong> Milana Bandića</strong> i nadležnih službi hitne mjere za poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje te prioritetno angažiranje raspoloživih resursa za izradu projekta poboljšanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje.</p><p><strong>Pogledajte poplavu u Branimirovoj ulici: </strong></p><p>Grad Zagreb noćas je pogodila jaka kiša uzrokujući poplavu na većini prometnica i podvožnjaka u centru grada, razotkrivajući izuzetno loše stanje sustava odvodnje u koji se godinama nije ulagalo, premda Grad ima na raspolaganju službe u čiji opis posla ulazi predviđanje takvih izvanrednih situacija, poduzimanje mjera da se takve situacije ne događaju te poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, ističe se u priopćenju.</p><p>Klub SDP-a traži od gradonačelnika hitno snimanje stanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području cijelog Grada i spremnost tog sustava za izvanredne događaje poput noćašnjeg te podnošenje izvješća o stanju, kako bi se hitno mogle poduzeti mjere za prevenciju štetnih događaja poput sinoćnjih.</p><p>- Također, tražimo od gradonačelnika izvješće o do sada poduzetim mjerama za poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebu te razlozima zašto još nisu iskorištena sredstva iz EU fondova u visini od 1,8 milijardi kuna koja se mogu iskoristiti za poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, stoji u priopćenju.</p><p>Najavljeno je da će sve navedene zahtjeve uputiti na sljedeću sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba.</p><p>Izvješće o čišćenju slivnika i održavanju mreže urbane oborinske odvodnje, tražit će predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka <strong>Tomislav Tomašević</strong>. Rekao je kako žele vidjeti je li zbog blokada u sustavu došlo do još veće štete prilikom noćašnjeg nevremena u Zagrebu. </p><p>- Tražit ćemo da to izvješće na idućoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine podnese gradonačelnik Milan Bandić - izjavio je za Hinu Tomašević. </p><p>- Bila je velika koncentracija padalina, velika količina u jako kratkom vremenu, međutim ako usporedimo centar grada s padalinama koje su pale u Varaždinu, onda je očito da nešto ne valja u gradu kada je takva šteta nastala u Zagrebu u odnosu na Varaždin - rekao je Tomašević. </p><p>Kaže i kako je očito da sustav mreža i oborinske odvodnje kakav imamo u Zagrebu ne može izdržati tolike napore jer je star. S druge pak strane, kaže, sve više imamo asfalta i novih zgrada koje se spajaju na sustav, a sve manje zelenih površina koje mogu upiti te padaline. </p><p>- Iz te perspektive trebamo razmišljati kako modificirati sustav za izazove klimatskih promjena jer će na žalost ovakvih ekstremnih vremenskih uvjeta biti još više - poručio je Tomašević.</p><p>Napomenuo je i da u tome ne pomaže i deforestacija (smanjenje šume) Medvednice, gdje onda slivne vode, uz eroziju, idu dolje prema gradu, pa to stvara još veći pritisak na sustav.</p>