Bandiću sude: Čut ćemo tajne snimke, a stiže i Željka Markić

Slušanjem tajno snimljenih razgovora Milana Bandića i Ivice Lovrića, čitanjem dokumentacije te svjedočenjem Željke Markić danas bi, više od tri i pol godine nakon podizanja optužnice, trebalo započeti suđenje u predmetu Štandovi. No ako netko se netko iznenada razboli, ili ne daj bože, dobije bruh, suđenje će se morati odgoditi.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, Ivica Lovrić, pročelnik za obrazovanje i sport Grada Zagreba te šefica Tržnica Zdenka Palac optuženi su oštetili grad za 308.000 kuna jer su udruzi U ime obitelji koju vodi Željka Markić omogućili besplatno korištenje štandova za prikupljanje referendumskih potpisa.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Tijekom suđenja planira se ispitati 40-ak svjedoka pa bi do nepravomoćne presude, ako ne bude iznenadnih neplaniranih događaja i okolnosti kao što je bilo dok se optužnica nije potvrdila, a potom i tijekom optužnih vijeća, moglo doći već u proljeće sljedeće godine.

Bandićeva komunikacija s Ivicom Lovrićem vezane uz štandove, koju su objavili mediji, uobičajeno je pitoreskna.

'Ona bi politiku provodila preko njihovih leđa i dobit će karu'

“To što ona (Željka Markić) zna o politici, ja sam zaboravio. Ona bi kokošarila, a sa mnom nema kokošarenja, hoće li biti partner ili neće biti partner. Ona bi politiku provodila preko njihovih leđa i dobit će karu”, pisao je Bandić SMS-om Lovriću. “Ona nikad nije imala partnera kao Bandića niti će imati takvog partnera, te joj poruči da Bandić želi biti gradonačelnik Hrvatske, ne miš. Ništa Bandiću ne treba, ona mene treba, ako hoće da budemo partneri i neka je pozdravi”, pisao je čovjek dijamantne volje, dajući usput i naputke kako da se financijsko pokroviteljstvo prikrije.

“Dobro, neka to bude, ako bude priče, onda je to sponzorstvo, tiskara, inače ne, onda smo mi iza toga”, napisao je Bandić opet u rujnu 2014. godine Lovriću. Mjesec dana kasnije Bandić je bio uhićen, a u veljači sljedeće godine Uskok je podigao optužnicu u ovom predmetu. Optužno je vijeće u srpnju 2015. godine odbacilo zaključivši da u postupanju zagrebačkoga gradonačelnika nije bilo obilježja kaznenog djela. No Vrhovni sud je u svibnju 2016. prihvatio Uskokovu žalbu i zaključio da je odbacivanjem optužnice Županijski sud povrijedio odredbe kaznenog postupka “jer je izreka tog rješenja proturječna obrazloženju” te je vratio optužnicu na ponovno odlučivanje.

Nije primio poziv, otkazao punomoć, dobio bruh...

Nakon toga pet puta su iz raznih razloga odgađane sjednice optužnog vijeća. Jednom Ivica Lovrić nije primio poziv, drugi put je netko od optuženika bio bolestan, treći put je Milan Bandić otkazao punomoć svojim odvjetnicima, pa je obrana tražila izuzeće sutkinje...

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije dolazio na optužna vijeća u predmetu Štandovi. No baš je lani, 2. svibnja, imao neodoljiv poriv prošetati do Zrinjevca i pojaviti se na sudu. Ali, avaj. Dan ranije je podignuo 80 kg graha u Maksimiru i morao je iste večeri na operaciju bruha.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Optužno vijeće je tad odgođeno, po peti put, zbog Bandićeve opravdane spriječenosti. Konačno je 13. srpnja 2017. potvrđena optužnica čime je postala i pravomoćna. Sljedeći korak bio je da se na pripremnom ročištu odredi koj će se svjedoci saslušati i dokazi provesti na glavnoj raspravi. Na pripremnom ročištu u prosincu 2017. Bandićeva obrana tražila je da se postupak prekine jer su smatrali da optužnicu ne zastupa ovlašteni tužitelj, odnosno zamjenik ravnateljice USKOK-a koji za to nema dovoljno staža kao što to propisuju Zakon o USKOK-u, Zakon o kaznenom postupku i Ustav.

Čeka suđenje i u slučaju 'Agram'

Osim toga, traženo je da se iz sudskog spisa izdvoje i tajno snimljeni razgovori okrivljenika iako je taj zahtjev je ranije bio odbijen. Obrana je inzistirala i da se nezakonitom proglasi pretraga ureda Ivice Lovrića, iako je Županijski sud i to već ranije odbio. Sudsko vijeće Županijskog suda sve te zahtjeve je odbilo, pa je afera štandovi, zbog uloženih žalbi, ponovno završila na Vrhovnom sudu. Nakon što su i ti zahtjevi odbijeni konačno je zakazan početak suđenja.

Ovaj mjesec Bandiću bi trebalo početi i suđenje u predmetu Agram "teškom više od 20 milijuna kuna". Od deset točaka potvrđeno je sedam, a tri su vraćene na doradu. Uskok Bandića tereti za sporne donacije u predsjedničkoj kampanji, pogodovanje CIOS-u i tvrtki Bramgrad, trgovanje utjecajem (nezakonito zapošljavanje bliskih osoba u Gradskom poglavarstvu i Zagrebačkom Holdingu) i nezakonito korištenje službenih automobila u privatne svrhe....