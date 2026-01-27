Obavijesti

News

Komentari 0
PREVARILI IH

Bangladešanima obećali posao. Završili na prvoj crti u Ukrajini

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Bangladešanima obećali posao. Završili na prvoj crti u Ukrajini
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Nakon dolaska u Moskvu, sa skupinom sunarodnjaka rekli su im da potpišu ruske dokumente za koje se ispostavilo da su vojni ugovori

Admiral

Posrednik za zapošljavanje uvjerio je Maksadura Rahmana da napusti tropsku toplinu svog rodnog grada u Bangladešu i otputuje tisućama kilometara daleko, u hladnu Rusiju, radi posla domara. U roku od nekoliko tjedana, našao se na prvoj crti ruskog rata u Ukrajini.

Istraga koju je provela novinska agencija Associated Press (AP) otkrila je da su radnici iz Bangladeša namamljeni u Rusiju lažnim obećanjima o civilnim poslovima, da bi potom bili gurnuti u rat koji traje već godinama. Mnogima su prijetili nasiljem, zatvorom ili smrću.

Lažna obećanja i potpisivanje vojnih ugovora

Novinari AP-a razgovarali su s trojicom Bangladešana koji su uspjeli pobjeći iz ruske vojske, uključujući Rahmana. On je ispričao kako su mu, nakon dolaska u Moskvu, sa skupinom sunarodnjaka rekli da potpišu ruske dokumente za koje se ispostavilo da su vojni ugovori. Odvedeni su u vojni kamp gdje su prošli obuku za korištenje dronova, medicinsku evakuaciju i osnovne borbene vještine s teškim naoružanjem.

PRETRAŽUJU RUŠEVINE FOTO Odesa na meti žestokog ruskog udara, gađali stambene zgrade, u napadu ima ranjenih
FOTO Odesa na meti žestokog ruskog udara, gađali stambene zgrade, u napadu ima ranjenih

Rahman se pobunio, žaleći se da to nije posao na koji je pristao. Ruski zapovjednik mu je preko aplikacije za prevođenje poslao oštar odgovor.

​- Vaš agent vas je poslao ovamo. Mi smo vas kupili - poručio je.

Prijetnje i nasilje

Rahman je rekao da su radnicima u njegovoj skupini prijetili desetogodišnjim zatvorskim kaznama i tukli ih.

​- Pitali bi: ‘Zašto ne radiš? Zašto plačeš?’ i onda bi nas udarali nogama - rekao je Rahman, koji je nakon sedam mjeseci uspio pobjeći i vratiti se kući.

Obitelji trojice drugih nestalih Bangladešana potvrdile su da su njihovi voljeni dijelili slične priče s rodbinom. AP navodi da su iskaze radnika potkrijepili dokumentima, uključujući putne isprave, ruske vojne ugovore, medicinske i policijske izvještaje te fotografije. Dokumenti prikazuju vize izdane radnicima, njihove ozljede zadobivene u borbama i dokaze o sudjelovanju u ratu. Sva trojica muškaraca rekli su AP-u da su protiv svoje volje bili prisiljeni na zadatke na prvoj crti bojišnice, uključujući napredovanje ispred ruskih snaga, prijevoz zaliha, evakuaciju ranjenih vojnika i izvlačenje mrtvih.

Shema seže i izvan Bangladeša

Muškarci iz drugih južnoazijskih zemalja, uključujući Indiju, Nepal i Šri Lanku, također su se žalili da su ih ruski regruti prevarili i natjerali da se prijave za borbu pod izlikom obećanja o poslu. Dužnosnici u Keniji, Južnoj Africi, Jordanu i Iraku izjavili su da se isto dogodilo i građanima njihovih zemalja.

Neke bangladeške radnike namamili su u vojsku obećanjima o pozicijama daleko od prve crte. Mohan Miajee prijavio se u rusku vojsku nakon što je posao zbog kojeg je prvotno došao u Rusiju - rad kao električar u postrojenju za preradu plina na dalekom istoku - bio obilježen teškim uvjetima i nemilosrdnom hladnoćom. Dok je tražio posao na internetu, kontaktirao ga je regrut ruske vojske. Kad je izrazio nespremnost da ubija, regrut mu je rekao da su njegove vještine električara idealne za jedinicu za elektroničko ratovanje ili dronove, a ne za borbu.

Aftermath of a Russain drone attack in Odesa
Foto: Nina Liashonok

U siječnju 2025. godine Miajee je odveden u vojni kamp u okupiranom gradu Avdiivki u istočnoj Ukrajini. Pokazao je zapovjedniku kampa dokumente koji opisuju njegovo iskustvo i objasnio da mu je regrut naložio da traži "posao s elektrikom".

​- Zapovjednik mi je rekao: ‘Natjerali su te da potpišeš ugovor o pristupanju bojni. Ovdje ne možeš raditi nikakav drugi posao. Prevaren si’ - ispričao je nakon povratka u svoje selo Munshiganj.

Miajee je rekao da su ga tukli lopatama, vezali lisicama i mučili u skučenoj podrumskoj ćeliji svaki put kad bi odbio izvršiti zapovijed ili pogriješio. Zbog jezičnih barijera, na primjer, "ako bi nam rekli da idemo desno, a mi bismo otišli lijevo, teško bi nas pretukli", kazao je.

Očajničke molbe obitelji

Ni rusko ministarstvo obrane i vanjskih poslova, ni bangladeška vlada nisu odgovorili na upite, navodi se u izvješću AP-a. Obitelji nekih od ovih muškaraca podnijele su prijavu policiji u Bangladešu i tri puta putovale u glavni grad Dhaku kako bi izvršile pritisak na vladu da istraži slučaj.

Salma Akdar nije se čula sa suprugom od 26. ožujka. U njihovom posljednjem razgovoru, Ajgar Hussein (40) rekao joj je da je prodan ruskoj vojsci. Hussein je otišao u prosincu 2024., vjerujući da mu je ponuđen posao pomoćnika u praonici rublja u Rusiji. Dva tjedna bio je u redovitom kontaktu s obitelji.

Tada je supruzi rekao da ga vode u vojni kamp gdje su ih obučavali za korištenje oružja i nošenje teških tereta do 80 kilograma.

​- Vidjevši sve to, puno je plakao i rekao im: ‘Mi ne možemo raditi ove stvari. Nikad to prije nismo radili’ - ispričala je njegova supruga.

Nakon toga, dva mjeseca nije bio dostupan. Nakratko se javio kako bi objasnio da ih tjeraju da se bore u ratu. Ruski zapovjednici "rekli su mu da će ga, ako ne ode, pritvoriti, upucati i prestati mu davati hranu", rekla je. Obitelji u selu suočile su se s posrednikom za zapošljavanje, tražeći objašnjenje zašto njihove voljene obučavaju za rat. Agent je odgovorio podcjenjivački, rekavši da je to standardna procedura u Rusiji i inzistirajući da čak i radnici u praonici moraju proći sličnu obuku.

Hussein je supruzi ostavio posljednju zvučnu poruku.

​- Molim te, moli za mene - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Harkiv ostao bez struje nakon ruskog bombardiranja, u Odesi 23 ranjenih u napadu dronova
BEZ MILOSTI

Harkiv ostao bez struje nakon ruskog bombardiranja, u Odesi 23 ranjenih u napadu dronova

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je u utorak da su ruske trupe lansirale 165 dronova, od čega su 135 neutralizirale jedinice protuzračne obrane
Financial Times: 'Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas'
MIROVNI SPORAZUM

Financial Times: 'Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas'

Ukrajina je sve nesigurnija hoće li se Washington obvezati na sigurnosna jamstva, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik za Financial Times, rekavši da se SAD "zaustavi svaki put kada su sigurnosna jamstva spremna za potpisivanje".
FOTO Odesa na meti žestokog ruskog udara, gađali stambene zgrade, u napadu ima ranjenih
PRETRAŽUJU RUŠEVINE

FOTO Odesa na meti žestokog ruskog udara, gađali stambene zgrade, u napadu ima ranjenih

Hitne službe spasile su ljude zarobljene u oštećenim zgradama, uključujući i jedno dijete, a mnogi stanovnici su evakuirani. Najkritičnija situacija zabilježena je u okrugu Hadžibejski, gdje je uništen dio stambene zgrade.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026