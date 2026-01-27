Obavijesti

PRETRAŽUJU RUŠEVINE

FOTO Odesa na meti žestokog ruskog udara, gađali stambene zgrade, u napadu ima ranjenih

Piše 24sata,
Foto: MUP Ukrajine

Hitne službe spasile su ljude zarobljene u oštećenim zgradama, uključujući i jedno dijete, a mnogi stanovnici su evakuirani. Najkritičnija situacija zabilježena je u okrugu Hadžibejski, gdje je uništen dio stambene zgrade.

Ruske snage izvele su noćas napad bespilotnim letjelicama na Odesu i okolnu oblast, a ukrajinskom ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da u napadu ima ranjenih te da bi pod ruševinama moglo biti zarobljenih ljudi. Informacije o napadu potvrdili su Vojna uprava Odeske oblasti i ukrajinske zračne snage.

Napad s Crnog mora

Foto: MUP Ukrajine

Prema izvješćima Ukrainske Pravde, ukrajinske zračne snage zabilježile su kako se ruske bespilotne letjelice približavaju s područja Crnog mora. Isprva su pod prijetnjom bila naselja Bilhorod-Dnistrovski, Ovidiopol i Maiaki, a nakon dva sata ujutro na meti se našao i sam grad Odesa.

Serhij Lisak, načelnik Gradske vojne uprave Odese, izvijestio je o posljedicama napada.

​- U neprijateljskom napadu na Odesu oštećeni su infrastrukturni objekt, stambene zgrade i gradilište. Prema prvim informacijama, jedna žena je ozlijeđena i prevezena u bolnicu s ranama od gelera. Druga žena je izvučena ispod ruševina i život joj nije u opasnosti -

Nedugo nakon prve objave, Lisak je potvrdio da je broj ozlijeđenih porastao na tri osobe te da je zabilježena značajna šteta na civilnoj infrastrukturi.

​- Oštećeno je nekoliko višekatnica i kuća. Udari su izazvali velike požare. Oštećeni su i crkveni objekt u centru grada te dječji vrtić -

Akcija spašavanja u tijeku

Foto: MUP Ukrajine

Lisak je dodao kako su hitne službe spasile ljude zarobljene u oštećenim zgradama, uključujući i jedno dijete, a mnogi stanovnici su evakuirani. Najkritičnija situacija zabilježena je u okrugu Hadžibejski, gdje je uništen dio stambene zgrade.

Spasilačke operacije i potraga za mogućim žrtvama pod ruševinama nastavljaju se bez prekida.

U pozadini ovog napada, tijekom noći je u Kijevu i nekoliko drugih ukrajinskih oblasti proglašena zračna uzbuna zbog prijetnje od ruskog napada balističkim projektilima.

