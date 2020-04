Banke traže i solemnizaciju ugovora ako želite moratorij

Hrvatska udruga banaka (HUB) potvrdila je da banke traže i solemnizaciju ugovora kod zahtjeva klijenata da im se kredit stavi u mirovanje - moratorij. Pravdaju se da je to samo slučaj kod već solemniziranih ugovora, koji se većinom odnose na stambene kredite.

- To znači da je takvih kredita ipak manji broj u ukupnom kreditnom portfelju banaka. HUB smatra kako je u ovom trenutku važno da svi dionici nastupaju konstruktivno, i da svatko pruži aktivni doprinos s ciljem ublažavanja posljedica krize. Stoga pozivamo nadležne institucije da razmotre mogućnost snižavanja troškova solemnizacije dodataka ugovora o kreditu u trenutačnim okolnostima, kako bi se ukupni trošak za građane dodatno smanjio, poručuje HUB.

Koliko će klijent platiti solemnizaciju - provjeru i ovjeru ugovora kod javnog bilježnika - ovisi o iznosu tog ugovora. Ali, u slučajevima kad je riječ o aneksima, solemnizacija ne bi trebala koštati više od jedne četvrtine prve, inicijalne solemnizacije. Ona pak može koštati od oko 2500 kuna naviše za stambeni kredit, ovisno o njegovom iznosu.

Za one kojima su snižena primanja ili su ostali bez posla, podsjetimo, banke će odgoditi naplatu kredita do najviše šest mjeseci, pod uvjetom da su ih uredno podmirivali do početka ove godine. To ne znači, međutim, da miruje i kamata - ona klijentu, kao ni glavnica, neće biti naplaćena dok moratorij traje, ali će je banka obračunavati cijelo vrijeme. Klijent može plaćati samo kamatu dok traje moratorij, može je platiti jednokratno po isteku moratorija, ili može za taj iznos zbrojene kamate uvećati glavnicu, što znači da će anuiteti poslije biti veći. Ako ne želi veći anuitet, može produžiti otplatu kredita za onoliko mjeseci koliko je trajao moratorij. Pravi, besplatni moratorij bilo bi da se klijentima za to vrijeme oprosti redovna kamata - tad bi banka podnijela dio tereta, kaže Denis Smajo, savjetnik društva Potrošač.

Iz HUB-a poručuju da su banke za sve klijente kojima će trebati dulje razdoblje odgode plaćanja kreditnih obveza, a koji budu imali održive poslovne planove, spremne nakon razdoblja moratorija dodatno razmotriti reprograme ostalih obveza.

