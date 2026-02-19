Obavijesti

News

Komentari 0
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Piše Snježana Krnetić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
Foto: 24sata

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

Admiral

Otići ću iz Sabora ako se donese zakon kojim se zabranjuju komunistički i svi totalitarni simboli i afirmacije totalitarnih režima. Ultimatum je to koji je postavio zastupnik DP-a Josip Dabro, koji je pjesmom koja veliča Antu Pavelića uzdrmao koaliciju. HSLS je dao rok od 30 dana premijeru da resetira ili presloži većinu ili neće biti u toj priči.

- Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume bilo koga niti to prihvaća HDZ - poručio je premijer Plenković i najavio da će idući tjedan obaviti razgovore sa svima.

ŽESTOKA RASPRAVA Dabrina 'ponuda za izlaz' zapalila Sabor: O profašizmu, povijesti i raspadu većine
Dabrina 'ponuda za izlaz' zapalila Sabor: O profašizmu, povijesti i raspadu većine

Dabrin uvjet izazvao je niz reakcija u Saboru. Oporba je poručila kako izjednačiti partizane i ustaše mogu samo fašisti ili budale. Dabro želi najstrožu kriminalizaciju i sankcioniranje isticanja i afirmacije simbola totalitarnih režima poput SFRJ, komunizma, NDH, nacizma i fašizma, njihovih protagonista i prepoznatljivih ljudi režima na području Hrvatske, isticanja simbolike i protagonista srpske imperijalne politike tijekom 20. stoljeća, kao i srpske agresije na Hrvatsku te na hrvatski narod u BiH, relativizacije te agresije i klevetničkih narativa protiv oslobodilačke borbe hrvatskog naroda u Hrvatskoj i BiH te zagovaranje zabrane i sprečavanje znanstvenog istraživanja hrvatske prošlosti te revizije povijesnih narativa nastalih pod utjecajem totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije. Ustavni stručnjak Matija Miloš upozorio je kako je u prijedlogu svašta navedeno, a zajedničko svim prijedlozima je da bi se ograničavala sloboda govora i dijelom akademska sloboda.

- Problem je kod simbola koji su višeznačni kao zvijezda petokraka, koja se mora ocjenjivati od slučaja do slučaja. Koristi li se zvijezda petokraka jer komemorira radnički pokret ili se koristi kao simbol agresije Srbije na Hrvatsku. Samo u ovom drugom slučaju bi mogla biti zabranjena. To se ne može unaprijed zabraniti, to tako ne ide. To bi bilo protuustavno - upozorava Miloš.

TOMISLAV KLAUŠKI Naravno da onaj tko pjeva o Paveliću želi zabranu simbola onih koji su pobijedili Pavelića
Naravno da onaj tko pjeva o Paveliću želi zabranu simbola onih koji su pobijedili Pavelića

Upozorava da prijedlogom može doći do prekomjernog ograničavanja slobode govora znanstvenika, ali građana. Kao narativ se koristi zabrana svih totalitarizama, a oni koji to tvrde ne žele zabraniti sve totalitarizme, nego hoće obraniti jedan od njih, naveo je Miloš.

- Problem je što ono što njima ne odgovara i dalje će ovisiti o situacijama, samo što će na svojoj strani imati pravilo koje će im omogućiti da progone ljude zbog verbalnog delikta. Kad su već toliko protiv tog jugoslavenskog terora i totalitarizma, zanimljivo je da uporno žele usvojiti najgore iz tog razdoblja - zaključio je Miloš. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...
UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu
STRAŠNO

UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu

Očevici opisuju dramatične prizore u kojima su skijaši i prolaznici pokušavali reagirati i uhvatiti dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026