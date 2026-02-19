Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Otići ću iz Sabora ako se donese zakon kojim se zabranjuju komunistički i svi totalitarni simboli i afirmacije totalitarnih režima. Ultimatum je to koji je postavio zastupnik DP-a Josip Dabro, koji je pjesmom koja veliča Antu Pavelića uzdrmao koaliciju. HSLS je dao rok od 30 dana premijeru da resetira ili presloži većinu ili neće biti u toj priči.

- Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume bilo koga niti to prihvaća HDZ - poručio je premijer Plenković i najavio da će idući tjedan obaviti razgovore sa svima.

Dabrin uvjet izazvao je niz reakcija u Saboru. Oporba je poručila kako izjednačiti partizane i ustaše mogu samo fašisti ili budale. Dabro želi najstrožu kriminalizaciju i sankcioniranje isticanja i afirmacije simbola totalitarnih režima poput SFRJ, komunizma, NDH, nacizma i fašizma, njihovih protagonista i prepoznatljivih ljudi režima na području Hrvatske, isticanja simbolike i protagonista srpske imperijalne politike tijekom 20. stoljeća, kao i srpske agresije na Hrvatsku te na hrvatski narod u BiH, relativizacije te agresije i klevetničkih narativa protiv oslobodilačke borbe hrvatskog naroda u Hrvatskoj i BiH te zagovaranje zabrane i sprečavanje znanstvenog istraživanja hrvatske prošlosti te revizije povijesnih narativa nastalih pod utjecajem totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije. Ustavni stručnjak Matija Miloš upozorio je kako je u prijedlogu svašta navedeno, a zajedničko svim prijedlozima je da bi se ograničavala sloboda govora i dijelom akademska sloboda.

- Problem je kod simbola koji su višeznačni kao zvijezda petokraka, koja se mora ocjenjivati od slučaja do slučaja. Koristi li se zvijezda petokraka jer komemorira radnički pokret ili se koristi kao simbol agresije Srbije na Hrvatsku. Samo u ovom drugom slučaju bi mogla biti zabranjena. To se ne može unaprijed zabraniti, to tako ne ide. To bi bilo protuustavno - upozorava Miloš.

Upozorava da prijedlogom može doći do prekomjernog ograničavanja slobode govora znanstvenika, ali građana. Kao narativ se koristi zabrana svih totalitarizama, a oni koji to tvrde ne žele zabraniti sve totalitarizme, nego hoće obraniti jedan od njih, naveo je Miloš.

- Problem je što ono što njima ne odgovara i dalje će ovisiti o situacijama, samo što će na svojoj strani imati pravilo koje će im omogućiti da progone ljude zbog verbalnog delikta. Kad su već toliko protiv tog jugoslavenskog terora i totalitarizma, zanimljivo je da uporno žele usvojiti najgore iz tog razdoblja - zaključio je Miloš.