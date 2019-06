Banket za Donalda: Hvalio je kraljicu i opet prekršio protokol

Britanska kraljica Elizabeta rekla je u ponedjeljak da je uvjerena da će vrijednosti i interesi koji vežu Britaniju i Sjedinjene Države nastaviti ujedinjavati dvije zemlje i u budućnosti, s čime se u svom govoru složio i njezin gost, američki predsjednik Donald Trump.

Večernji banket u čast državnog posjeta američkog predsjednika počeo je obraćanjem kraljice koja je nazdravila svome gostu i njegovoj supruzi i govorila o snazi veza dviju zemalja.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

"Dok gledamo u budućnost, uvjerena sam da će nas nastaviti ujedinjavati naše zajedničke vrijednosti i interesi koje dijelimo", kazala je.

"Večeras slavimo savez koji je pomogao da zajamčimo sigurnost i napredak našim narodima kroz desetljeća, i za koji vjerujem da će se održati u mnogim godinama koje dolaze", kazala je.

"She has embodied the spirit of dignity, duty and patriotism that beats proudly in every British heart" - @realDonaldTrump makes a toast to the 'remarkable reign’ of the Queen.



Latest on the #TrumpUKVisit here: https://t.co/VQxeKSFM7Q pic.twitter.com/a7j14vLKee