Banožić prije točno 100 dana skrivio nesreću i usmrtio oca dvoje djece. Još nema optužnice

Prošlo je točno 100 dana od kada je bivši ministar obrane Mario Banožić skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić, otac dvoje malodobne djece. Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima pokrenulo je istragu prije gotovo dva mjeseca, no optužnicu protiv Banožića i dalje nisu podignuli.

Kako je vrijeme prolazilo, službene vijesti curile su na kapaljku, a otvorilo se i pitanje o pravosudnom i policijskom tretiranju Banožića kao iznimke u, nažalost, redovitom izvještavanju o nesrećama sa smrtnim ishodom.

Podsjetimo, Banožić je 11. studenog prošle godine izazvao prometnu nesreću kada je po gustoj magli u 6.15 sati ujutro, dok je išao u lov, svojim terencem pretjecao kamion. Potom se na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje izravno sudario s kombijem koji je dolazio iz drugog smjera. Noć prije bivši ministar je bio na druženju koje je potrajalo do kasno u noć.

Iz bolnice otišao kući

Na teren izlaze vatrogasci i policija, kao i vojna policija. Hitna vozi Banožića u Opću bolnicu Vinkovci, a promet se zaustavlja tek dva sata kasnije. Šarić je na mjestu poginuo. U bolnici Banožiću za potrebe liječenja uzimaju uzorak krvi oko 6.45 ujutro, gdje je utvrđeno da je imao 0,21 promil alkohola u krvi. Banožić je u teškom stanju i prebacuju ga u KBC Osijek. Tek tamo, za potrebe istrage, između 13 i 14 sati, uzimaju mu službene uzorke krvi i urina, koji se šalju na vještačenje u Centar "Ivan Vučetić". Ova analiza se objavljuje nakon tri dana i pokazuje da nije imao nedopuštenu razinu alkohola u krvi.

Banožić je dva tjedna bio u KBC-u Osijek, a iz bolnice je otpušten 24. studenog, na kućno liječenje. Zadobio je višestruke ozljede tijela, mozga, prsnog koša, ekstremiteta. Prvo su ga hospitalizirali u vinkovačkoj bolnici, a zbog težine ozljeda su ga prebacili na intenzivno liječenje u osječki KBC, nakon čega su ga prebacili na Kliniku za neurologiju.

Situacija se mijenjala iz sata u sat. Iz bolnice su javili kako je Banožić u lošem stanju, kako je ozlijeđen i ne sjeća se nesreće. Policija i DORH ga ne ispituju jer je na intenzivnoj. Premijer Andrej Plenković smjenjuje Banožića s funkcije ministra. U bolnici su ga posjetili ministar Tomo Medved, Vili Beroš i premijer.

Policija dan nakon nesreće objavljuje da će podnijeti kaznenu prijavu za izazivanje prometne nesreće iz nehaja, za što je propisana kazna do osam godina zatvora. Učinili su to prije dobivanja službenog nalaza krvi iz kojega bi se vidjelo je li bio pod utjecajem alkohola. U tom slučaju je mogao biti prijavljen za kazneno djelo iz namjere, za što se predviđa kazna od 3 do 15 godina.

Kreću brojne nelogičnosti. Banožićev mobitel vraća se njegovoj obitelji, iako je uobičajeno da policija izuzme mobitel i utvrdi je li korišten tijekom nesreće. Vještačenjem se otkriva kako mu je terenac koji je vozio tog jutra imao specijalizirane dijelove koji mu izvorno ne pripadaju i za koje nema atest. Banožić u bolnici preko odvjetnice aktivira opciju šest plus šest, kojom će prvih šest mjeseci primati cijelu plaću, a pola iznosa plaće ostalih šest mjeseci. Saborski mandat odbio je aktivirati.

Banožića su zatim u tajnosti otpustili iz bolnice na kućno liječenje. Bivši ministar nije išao u istražni zatvor, već je izašao kao slobodan čovjek. DORH je priznao kako nije imao pojma ni da je bivši ministar tada otišao kući.

Banožić se potom na Facebooku oglasio gdje je izrazio žaljenje zbog nesreće i sućut obitelji preminulog Šarića

Ispitali ga u strogo kontroliranim uvjetima

Pet dana nakon izlaska iz bolnice Banožić je dao iskaz policiji, u strogo kontroliranim uvjetima. Lift navodno nije radio baš u trenutku kad ga se ispitivalo, a službenici su dobili uputu da za to vrijeme ne izlaze iz ureda. Nisu mu odredili istražni zatvor, nisu ga priveli u lisicama.

- Željelo se na svaki način osigurati da Banožića vidi što mani broj ljudi, ali i sačuvati ga od mogućih neugodnosti rekao je tada izvor za Telegram.

Sjedio na kavi s bratićem šefa policije koji istražuje njegovu nesreću

U javnost potom izlazi fotografija Banožića u vinkovačkom kafiću, a bio je u društvu s bratićem šefa vukovarsko-srijemske policije. Iste policije koja istražuje njegovu nesreću.

- Imam 50 bratića, kakve to veze ima?! - tim riječima načelnik vukovarsko-srijemske policije Ante Zovak komentirao je fotografiju iz vinkovačkog kafića na kojoj se nalazi njegov bratić Zlatko Zovak, koji je u društvu bivšeg ministra.

- S Banožićem sam prijatelj i ne znam zašto vas novinare zanima tko s kim pije kavu - rekao je Zlatko Zovak za Telegram.

Kaznena prijava u tajnosti je stigla do Državnog odvjetništva u Vukovaru, a dan nakon stiže i službena potvrda policije o ponošenju prijave DORH-u. Tereti ga se za izazivanje nesreće iz nehaja i za nesreću sa smrtnom posljedicom. Prijeti mu najviše osam godina zatvora.

Banožiću nisu odredili nikakve mjere opreza, vozačku dozvolu i dalje ima, a može slobodno i kontaktirati svjedoke nesreće.