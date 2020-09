Banožić: 'Kupujemo 12 aviona, danas zadnji dan za ponude, do kraja godine konačna odluka'

Ministar obrane Mario Banožić istaknuo u srijedu kako se još ne zna koliko će koštati avioni dok se ne napravi evaluacija i validacija svih ponuda koje su pristigle. Želi da odluka o avionima bude jedinstvena

<p>Ministar obrane Mario Banožić potvrdio je kako je danas do 11.30 sati bio zadnji rok za dostavu ponuda <strong>za kupnju 12 novih borbenih aviona.</strong></p><p>Javnost neće znati detalje ponuda jer, kaže Banožić, slijedi odmah proces validacije i evaluacije iduća tri mjeseca. </p><p>- Na osnovu toga ćemo napraviti prijedlog za Vladu, a<strong> konačna odluka bit će do kraja godine</strong> - rekao je.</p><p>Inicijalne ponude zatražili su, rekao je, od <strong>SAD-a za nabavu novih F-16 i od Švedske za nabavku Gripena. </strong></p><p> - Imamo također ponude koje se odnose na polovne rabljene avione europske proizvodnje, Italija Eurofighter, Francuska Rafale, ali isto tako za avione koji su rabljeni, a odnosi se na F-16 avione iz Norveške, Grčke, Izraela -rekao je. </p><p>Na pitanje novinara koliko će to koštati i imamo li novaca za to, Banožić poručuje <strong>da se cifra još ne zna. </strong></p><p>- Teško je planirati novac kad ne znate kakva će izaći ponuda. Možemo samo pretpostavljati, ali vjerujem da će svaka zemlja izaći u susret. Kada dođe proces evaluacije i validacije, tada ćemo znati cifru - rekao je. </p><p>Usporedba Gripen vs. F16</p><p>U Međuresornom povjerenstvu za nabavu borbenih aviona neće sjediti nitko iz Ureda predsjednika. I SDP-ov predsjednik saborskog Odbora za obranu, Franko Vidović, također je odbio. Banožić poručuje kako mu je žao zbog toga. </p><p>- Iz Ureda predsjednika su se izjasnili da nemaju potrebe sudjelovati, isto tako i predsjednik saborskog Odbora. Osobno mi je jako žao jer je ovo važno za Hrvatsku, naš zračni prostor i volio bih da to bude jedinstvena odluka - rekao je dodavši kako se predsjednik Republike, Zoranom Milanovićem, ima redovni briefing. </p><p>- Čovjek se jednostavno izjasnio da je riječ o odluci koju će odnositi Vlada. Ali, ono što govorim kao čovjek, kao Hrvat, mislim da je ovo značaj za sve nas, našu sigurnost i to mora biti jedinstvena odluka - ponovio je. <br/> </p>