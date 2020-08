Banožić o helikopterima: Tražit će izvještaj i ponovni remont

<p>Ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong> najavio je u srijedu kao jesenske prioritete svojega ministarstva smanjenje broja zaposlenih i pripremu plana dugoročnog razvoja oružanih snaga RH, a za neispravne helikoptere rekao je kako je zatražio izvješće i remont.</p><p>Uoči sastanka užeg kabineta vlade, Banožić je odgovarao na pitanja novinara o kvarovima na helikopterima zbog kojih predsjednik Republike nije mogao poletjeti i rekao da je zatražio izvješće te dodao kako su bila dva kvara za koje je u jamstvenom roku zatraženo da se uklone, i to o trošku onih koji su radili remont.</p><p>Istaknuo je kako je riječ o helikopterima koji imaju preko tisuću sati leta godišnje, ocijenivši tendencioznim pitanja novinara kojima se insinuira da je predsjedniku namjerno podmetnut helikopter s "nekakvim teškim problemom".</p><p>- To nije istina. Riječ je o opremi koja je nabavljena prije dugi niz godina. Isto tako, dugi niz godina nije bilo ulaganja. Remont je bio prošle godine, imamo jamstveni rok i tražit ćemo da se otkloni - kazao je Banožić.</p><p>Što se tiče prioriteta ministarstva obrane ove jeseni, rekao je da će se prvo krenuti s pripremama vezano uz novu uredbu smanjenja broja zaposlenih.</p><p>- Razgovarat ćemo o jednom dijelu ljudi koji može što prije otići u mirovinu. Također, imamo dio pripremanja za proračun. Isto tako, imamo pripremanje dugoročnog plana razvoja oružanih snaga RH - kazao je, napomenuvši kako će ulaganja ovisiti o proračunu, ali da to ne mora značiti da u ovome trenutku nije realna nabavka borbenih aviona, koje je ranije izdvojio kao strateški cilj Hrvatske.</p><p>- Ne mora značiti. Treba vidjeti jednostavno kako će ponude izgledati kad one dođu u kompletu - kazao je ministar Banožić.</p><p>Izrazio je žaljenje što se zbog izdvojenih slučajeva, poput ranije ponude višenamjenskih borbenih aviona, kompletna spremnost i sigurnost koju pruža hrvatska vojska dovodi u pitanje.</p><p>Zbog svega toga bih volio da se to privede ove godine kraju i da odaberemo ponuđača, odnosno, da vidimo na koji će se način to zatvoriti kroz određeno vrijeme, poručio je Banožić.</p>