Ministar obrane Mario Banožić je u Lušcu obratio se medijima nakon obraćanja predsjednika Zorana Milanovića. Sukob između ministra i predsjednika traje već neko vrijeme, a obojica su došla na obilježavanje 30. godišnjice slamanja obrane naselja Lužac i stradanja njegovih mještana.

- Dobivam hrpu uvreda da sam lažov, da ne poštujem zakone. Vidjet će se odluke i iz tih odluka će se vidjeti da se na mene radio pritisak, iako sam pristojno tražio da se dostavi zahtjev za Počasno-zaštitnu bojnu. Načelnik Hranj je znao da ne može donijeti odluku i od mene je tražio zamolbu - rekao je Banožić, prenosi N1.

Za predsjednika je rekao da govori "jezikom uličara".

- Ako vas sedam puta netko nazove lažovom iz Ureda predsjednika i kažu da to prate strani mediji… Kad sam bio u Bruxellesu prošli tjedan, kolege me pitaju što se događa. On radi veliku štetu Republici Hrvatskoj - rekao je.

- Nazivajući nekoga lažovom, opuškom, da će nekoga umiroviti najbolje govori u kojoj je on psihičkoj fazi - rekao je.

- Mi smo otišli na misu, a oni u birtiju na kavu. Milanović se bavi sitnim strančarenjem sa sitnim političarima ne bi li sebe uživio. On govori jezikom najobičnijeg uličara - rekao je i dodao kako je Milanović bio "najlošiji premijer, a sada je najlošiji predsjednik".

- On je psihijatrijski slučaj - rekao je.

- Sram ga može biti zbog svega što je danas izgovorio ovdje u Vukovaru. Ja sam dijete koje je osjetilo rat i uvijek poštuje branitelje - istaknuo je ministar obrane i ponovio da je on išao na misu, a Milanović u birtiju.

Ministar je rekao i da je Milanović upropastio prisegu ročnicima i ročnicama prošli tjedan u Požegi te poručio kako predsjednik "ne osjeća Hrvatsku vojsku".

- Vrijeme je za opoziv predsjednika, odavno je bilo - rekao je Banožić, no nije htio otkriti hoće li ga HDZ i pokrenuti.