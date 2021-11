Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu koji se sastaje danas, komentirao je za N1 sukob između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

- Odluka o sazivanju Odbora za obranu je donesena ranije, vezano uz rebalans proračuna prvenstveno. A ovo je ispalo kao tema, ali vjerojatno će se spomenuti pod točkom Razno - rekao je Vidović.

Što se tiče sukoba predsjednika i ministra kao sigurnosno pitanje, kaže kako to nije stvar koja se usko tiče Odbora te da ni Vlada u to nije upetljana.

- Taj sukob je krenuo od jednog imenovanja zapovjednika počasne bojne, a nastavio se u nizu drugih situacija, do najnovije – prelazak granice pet pripadnika počasno zaštitne bojne u svrhu protokola u BiH, za koju ministar tvrdi da je u zadnji čas spriječio međunarodni skandal, mada ja ne vidim kakav bi skandal ispao. Po Članku 69 ministar daje odluku za prelazak granice u protokolarno ceremonijalne svrhe do jednog voda - objašnjava.

'Državni udar? Ne bih se poslužio tom retorikom'

Na pitanje je li predsjednik imao pravo izdavati naredbe, Vidović kaže da je predsjednik zapovjednik i u ratu i u miru.

- Njegove ovlasti su smanjene, ali on je zapovjednik, to je i u Ustavu i Zakonu u obrani, on izdaje zapovijed i naredbe uz ostala vojna lica. Ministar nema mogućnost direktnog izdavanja zapovijedi, s vojskom komunicira na temelju odluka. Predsjednik Vlade može pozvati na nešto, a predsjednik Republike može narediti. Nedvojbeno je da predsjednik Republike ima pravo zapovjediti, ne vidim tu krivicu načelnika glavnog stožera koji je tu zapovijed izvršio. Zapovijed nije protuzakonita, ni protuustavna, niti krši međunarodno ratno pravo, načelniku glavnog stožera nije preostalo ništa drugo nego je izvršiti. Što mi mislimo o toj zapovijedi, da predsjednik države uskrati govor ministru, to je druga priča - objašnjava.

Komentirao je i izjavu Plenkovića koji je Milanovićev postupak nazvao "puzajućim državnim udarom". Istaknuo je kako se on ne bi poslužio tom retorikom jer "nema nikakve organizirane klike koja je poduzela državni udar i preuzela nečiju funkciju".

- Ne vidim kako bi predsjednik države uopće mogao izvršiti državni udar, mislim da je premijer malo iskočio iz okvira - rekao je.

'Ministar je reagirao ishitreno'

Na pitanje ima li ministar obrane ovlasti zatražiti smjenu načelnika glavnog stožera, Vidović kaže:

- Temeljem Zakona o obrani, nečiju smjenu može zatražiti bilo tko pa i baba Mara s pijace, pitanje je koliko je utemeljeno. Ministar je reagirao ishitreno. Po meni nema ni osnova za tako nešto. Ministar je mogao s predsjednikom ući u političku utakmicu, sazvati novinare, ali lomiti to preko leđa vojnika, to nije dobro.

Rekao je da ne vjeruje da će se Vlada odlučiti za smjenu načelnika glavnog stožera, a o Banožićevom zahtjevu za smjenu načelnika kaže da je nekorektno povlačiti poteze koji otežavaju situaciju.

- Zahtjev za smjenom od ministra je po meni nekorektan neovisno o tome što mislim o predsjednikovoj zapovijedi da ministar ne može govoriti, mislim da je i to krivo. No ovo je nešto drugo, odnos prema vojsci i politički odnosi, to su različite stvari - rekao je.

Nastavak suradnje je nužan

Naglasio je kako ne vidi da je Hranj radio išta izvan svojih ovlasti i poručuje kako smatra da se u sukob ušlo ishitreno.

- Kako sad iz toga izaći, o tome će se vjerojatno razgovarati na Vijeću za obranu. Tu bi se stvari trebale riješiti, a do tad bi se bilo dobro suzdržati od izleta u javnosti - poručio je.

Nastavak suradnje je nužan, smatra Vidović.

- Možemo se naći u situaciji da sve bude blokirano ili će premijer nekako shvatiti da ovako dalje ne ide, a na njemu je također odgovornost za funkcioniranje državne vlasti - rekao je.

- Sustav je baziran na tome da nema sustava, sustav ovisi o pojedincima i to onda nije sustav. Zato smo kao država neprestano u problemima jer puno ovisi o volji pojedinca. Bez obzira na to tko je predsjednik, ministar, premijer, sustav mora raditi svoje. Mi imamo zakone za situaciju kad je sve u redu, kad su svi pristojni, ali kad dođe do loma, onda nema ničeg - rekao je.