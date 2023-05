Banožić: Za obranu od poplava u Karlovcu angažirat ćemo još 50 pripadnika Hrvatske vojske

Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u srijedu u Karlovcu da je 150 pripadnika Hrvatske vojske od jučer angažirano na izgradnji zečjih nasipa radi obrane od poplava u Karlovcu te da će ih biti angažirano još 50 dok ne prođe opasnost.

Ministar obrane Mario Banožić obišao je poplavljena područja na području Karlovačke županije te se sastao s predstavnicima Županijskog stožera.

Nakon što su ga izvijestili o stanju na terenu, ministar je rekao kako vjeruje da će sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti tu "ugrozu svesti na minimum".

Kako je istaknuo, na svim poplavama ugroženim područjima u zemlji bit će angažirano do pet stotina pripadnika Hrvatske vojske, no, dodao je, ne treba iscrpljivati ljude, nego se koristiti mehanizacijom gdje god je to moguće.

"Možemo pohvaliti Hrvatsku vojsku u ispunjavanju zadaća i kratkoći odaziva – u manje od sata od odluke da se angažira HV su radili vrijedno, cijelu noć i jutros. Ovu ugrozu ćemo, nadam se, svesti na minimum. Utoliko nam je potrebno zajedništvo", rekao je ministar Banožić.

Županica Martina Furdek-Hajdin je rekla da se zečji nasipi postavljaju gdje građani zatraže te da bez pomoći vojske ne bi stožer civilne zaštite vlastitim snagama mogao "tako promptno reagirati". Dodala je da je na području županije evidentirano pet do deset stradalih stambenih objekata.

U Karlovcu je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava. U 14 sati vodostaj Kupe bio je 838 centimetara, a Korane 839 centimetara. Kiša je u srijedu poslijepodne prestala padati.

