Mirjana iz Pojezerja: 'Imamo dvadeset i pet tisuća loza i sve nam je pod vodom već treći dan'

Poplave nisu ništa novo za stanovnike Kobiljače u Općini Pojezerje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali kada je loza kojoj su se već formirali grozdovi dva metra ispod vode, nastaje nepopravljiva šteta.

- Za sad ne znamo koja će šteta biti, to ne može izgatati ni 'ciganka'. Sve nam je pod vodom već treći dan, imamo 25 tisuća loza, ne možemo do njih. Voda je toliko duboka da se neki vinogradi uopće ne vide, čak ni stubovi, voda je visoka dva metra. A pod vodom su nam i smokve – govori nam Mirjana Marević iz Kobiljače. Dodaje kako su na poplave naviknuli, jer i samo ime općine i polja, Pojezerje, govori za sebe, ali je to normalno za zimske mjesece kada biljke miruju.

Foto: čitatelj 24 sata

- Zimi nam poplave čak i dobro dođu, ali ovako u proljeće je posljednja poplava bila 2016. godine, također su štete bile velike – prisjeća se Mirjana. Dodaje kako su problem i kanali za odvodnju koji nisu očišćeni ni pokošeni.

- Kanale bi dva puta godišnje trebala čistiti vodoprivreda, da voda može otjecati. Sve je ovo velika katastrofa, sve što je već zazelenilo, prolistalo nam je nepovratno propalo, a vjerojatno se neće moći ništa spasiti. Sad će ugrijati, vlaga je velika iz zemlje i sve će propasti – neutješna je Mirjana. Kaže da ne očekuje nikakvu pomoć.

Foto: čitatelj 24 sata

- Proglašavanje elementarne nepogode kod nas nitko ne spominje, jer je gornji dio općine uzdignut, a nama je u Kobiljači najgore jer smo najniže –rekla je Mirjana. Kiša je napokon stala, ali trebat će vremena da se voda povuče.

- Ali bože zdravlja, preživjeli smo i gore – zaključila je Mirjana.

