Uoči još jedne redovite sjednice Vlade pred medije staju Banožić i Fuchs koji će pokušati objasniti kako bi trebalo izgledati tjedno testiranje školaraca na koronavirus i zašto Europska komisija Hrvatskoj šalje opomenu nakon revizije u uzgajalištima divovske ribe, kao i ima li kraja sukobu Banskih dvora i Pantovčaka.

Pred novinare je prvi stao ministar obrane Mario Banožić, koji se opet požalio da se njega omalovažava u javnosti te da je morao ukazati na primjer.



- Mene je predsjednik optužio da sam ja maznuo stan, a nisam - kazao je novinarima koje je zanimalo zašto je predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića optužio za nešto nad čime nema ingerencije. Naime, Državne nekretnine očitovale su se o adaptaciji vile Kovač, državne rezidencije na Hvaru, koja je postala predmet nove epizode spora Banožića i Milanovića. Više o tome čitajte OVDJE.

Banožić je insinuirao da je Milanović odgovoran za trošenje stotina tisuća kuna za obnovu svog omiljenog državnog ljetovališta 2020. godine, a Milanović je ustvrdio da s tim nema ništa i podsjetio da je u to vrijeme upravo Banožić bio resorni ministar državne imovine. Iz Državnih nekretnina odbacili su bilo kakvu mogućnost da je Milanović išta nalagao oko obnove vile Kovač.



Nakon što je Banožić sam priznao da tu nema ništa sporno novinare je zanimalo zašto je onda prozvao Milanovića na što je on kazao: ''Riječ je o licemjerju da predsjednik šuti o nečemu, a mene tereti za korupciju. Smisao je bio pokazati da ima jednak primjer. Demanti Državnih nekretnina kaže da nisam tražio uređenje svojega stana za što je on mene prozvao... odlučuju Državne nekretnine. Povučena je paralela, a riječ je o identičnom postupku. Samo je kod mene objašnjeno kao kriminal, a kod njega je okej''.

Upitan zašto nije onda odgovorio Maji Đerek i je li ipak pogriješio kad je prozvao Milanovića zbog vile na Hvaru, rekao je da nije pogriješio: ''Zbog njega i njegove zviždaljke Đerek ja izgledam kao nešto loše''.

- Sve je sukladno zakonskim propisima, tako je uređen moj stan, a i rezidencija na Hvaru. Državne nekretnine ulažu zakonski, niti sam tražio stan niti sam tražio da se ulaže, kao ni on. Kad se zna da će ići službeni stan prema dužnosniku, tada se stan dovodi u funkcionalno stanje i ne ide se s luksuzima niti se ikad išlo - kazao je Banožić.