Barakuda u moru kod Žirja napala ribolovca, završio je u bolnici. Oglasili se i iz policije

Podvodnog ribolovca iz Slovenije u utorak je napala barakuda (škaram) kod otočića Blitvenice u blizini otoka Žirja u šibenskom arhipelagu, piše Jutarnji list.

Naime, riba ga je napala nakon što ju je upucao podvodnom puškom. Čovjek je hitno prevezen u bolnicu i nije u životnoj opasnosti, zadobio je ozljede glave.

- Ovo je jako bizarno da se dogodilo. Prvi put čujemo da je škaram napao nekog podvodnog ribolovca. Redovno idem u podvodni ribolov i nikad nisam nešto tako doživio, a niti čuo da je riba napala nekog - kazao je jedan podvodni ribolovac.

Na teren je izašla i pomorska policija.

- Prema informacijama koje imamo, ribolovac nije u životnoj opasnosti. Nakon što je ustrijelio ribu, ona ga je napala tako da ga je nekoliko puta udarila u masku. Zbog loma dijelova maske zadobio je ozljede pa je prevezen u bolnicu - kazali su iz policije.

Riba se pokušala obraniti, rekao je morski biolog Petar Kružić.

- Nije neobično jer je ribolovac pucao puškom. Bilo koja riba pokušat će se obraniti i normalno je da to napravio škaram ili barakuda. To je riba koja ima dosta jake zube i čeljust koja služi za lov drugog plijena. Ona vas može ozlijediti ako je napadnete. No, ono što sigurno znamo je da vas neće napasti iz čista mira, možda samo ako čuvaju mlade. To se događalo u tropima. No, već se dešavalo da je ta riba ozlijedila ljude kada su ju lovili na udicu i skidali s nje. Ima široke zube i zna ugristi. To zna biti opasno ako se krivo tretira skidanje ribe s udice - objasnio je morski biolog te dodao kako je plivao među takvim ribama na Mljetu koje su bile u jatu, no nisu bile niti malo agresivne.