Baranjska čistoća vadi ljude iz dugova: Plati sve i imaš popust

Tko je 12 mjeseci redovito plaćao račune, njemu će odobriti popust od 15 posto za idući račun. Dužnicima ne prijete niti im šalju ovrhe nego dugove rascjepkaju i na 60 rata da potrošač ne bi ni osjetio otplatu.

Zvuči čudno, ali to je komunalac iz Baranje - tvrtka Baranjska čistoća iz Belog Manastira, u kojoj su osmislili modele pomoću kojih je 300 potrošača glatko izašlo iz duga koje godinama nisu mogli otplatiti.

- Lani smo počeli nagrađivati redovne platiše i to smo nazvali ‘nagradni cassa sconto’. Popust od 15 posto automatski obračunavamo ako je netko godinu dana sve račune na vrijeme platio. Ovaj ćemo model dalje razvijati nakon što vidimo koje su naše mogućnosti. Naime, do sada smo kroz ovaj popust građanima ‘poklonili’ oko 30.000 kuna koje su išle od naše zarade. Popust je ostvarilo čak 2700 kućanstava - kaže direktor Baranjske čistoće Damir Paulić. Ipak, kaže da ne žali novca jer takav model dugoročno daje pozitivan rezultat.

- To je društveno odgovorno poslovanje i mi se time ponosimo. Ljudi dobivaju osjećaj da se netko brine za njih - kaže direktor.

Đurđica i Franjo Folk iz Belog Manastira svoj su popust već dobili.

- Svaki mjesec redovno plaćam sve račune. Nismo znali da imamo pravo na njega dok nam nisu to rekli na blagajni u Čistoći. Račun za siječanj umanjili su nam za sedam kuna. Nije neki iznos, ali mi smo umirovljenici i svaka kuna nam je bitna - kaže Đurđica. Osim nagrađivanja redovitih platiša, baranjski komunalac napravio je velik iskorak i u odnosima s potrošačima koji su se godinama “koprcali” u dugovima. Za njih su osmislili nekoliko modela.

- Imamo 1700 potrošača koji imaju nekakav dug, pojedinci i po nekoliko tisuća. Njima smo ponudili mogućnost reprograma duga, koji smo nazvali ‘derivacija duga’ - kaže Paulić. Ovim programom potrošači mogu dug razlomiti na sitne dijelove. Šest je načina ili modela. Po jednom potrošač može pola duga platiti odmah, a pola duga ćemo mu odmah izbrisati. Drugi modeli nude nekoliko varijanti da se dio duga plati odmah, a ostalo na rate.

A posljednji model daje potrošaču pravo da dug razlomi na 60 rata i da se te rate pripajaju u redovne mjesečne račune.

- Ovako potrošač ni ne osjeti otplatu, dug se jednostavno briše, a ujedno nismo ni sebe kao komunalnu tvrtku ni samog potrošača opteretili nepotrebnom ovrhom ili pratećim troškovima - kaže direktor.

Rješenje protiv ovrha

Čini se kako su u Belome Manastiru našli lijek za rak ranu našeg društva, odnosno protiv situacija da se ponekad i zbog minornog duga netko nađe u blokadi i dužničkom ropstvu. Javnost se već odavno naslušala mučnih priča u kojima se dužnici vrte u krug jer neprestano plaćaju kamate i razne naknade, a glavnicu, pa time i temeljni dug, nikako da dotaknu.

- Kroz model derivacije duga dosad smo naplatili više od 260.000 kuna, a svoje dugove riješilo je njih 300-tinjak. Model se pokazao odličnim s obzirom na to da prošlih godina nikako nismo mogli riješiti problem niti jednog dužnika, a nagomilao se ozbiljan iznos potraživanja - kaže direktor Paulić. Sve modele je sam osmislio i tako je javnu tvrtku izvukao iz mučne priče utjerivanja dugova. Umjesto da bude neprijatelj, baranjski komunalac je, čini se, postao partner potrošačima. To i sami potvrđuju.

Reciklaža i plaćanje računa

- Ja sam se svog duga napokon riješila. Imala sam oko 1500 kuna neplaćenih računa. Pola sam platila odmah, a pola su mi otpisali. Nisam mogla vjerovati da su mi ‘oprostili’ pola. Možda nekima to nije veliki dug, ali meni je. I moja prijateljica je na takav način riješila svoj malo veći dug. Novac koji je ‘uštedjela’ mogla je dati negdje drugdje - kaže Lucija Vrbanić iz Belog Manastira. Iako Baranjska čistoća već mjesecima šalje obavijesti svim potrošačima da postoje ovi modeli otplate duga, kao i program nagrađivanja redovitih platiša, uvjerili smo se da mnogi za to još nisu čuli u Belome Manastiru.

- Nisam znao da Baranjska čistoća daje popuste onima koji redovno plaćaju njihove račune. To moja gospođa plaća, pa ja s tim nemam posla. Nemam duga, to znam, ali nisam siguran da baš redovno plaćamo svaki račun svaki mjesec. U svakom slučaju, lijepo je da tvrtka vodi računa o nama korisnicima - kaže Damir Jaman iz Bilja. U Baranjskoj čistoći posebno su ponosni na još nešto - kod njih se režije plaćaju bez naknade. U svom poslovnom centru na tržnici u Belome Manastiru korisnici mogu platiti sve režije bez ikakvog troška. Uskoro će to moći i stanovnici cijele Baranje.

- Odlučio sam otvoriti tvrtku prema građanima u potpunosti. Prilagoditi se njima i njihovim potrebama. U ruralnim sredinama, gdje često nema ni pošte ni banke ni nikakvog mjesta na kojemu mogu platiti režije, sad će moći račune platiti na mjestima na kojima budu naša mobilna reciklažna dvorišta - rekao je naš kreativni sugovornik.

Za sada se može platiti dio računa u tim dvorištima, kao što su računi za vodu. Ali Paulić najavljuje da će se u njima uskoro moći plaćati i struja te plin.

Ušteda na naknadama

- Redovito plaćam sve račune, ali mnogi danas nemaju novca. Ušteda od tri do pet kuna po računu, koliko košta naknada kad ih plaćamo, nije mala - kaže umirovljena Belomanastirka Mirjana Rajšić. A još se nekim stvarima hvale u Baranji.

- Mislim da smo prvi u Hrvatskoj koji smo osmislili mobilno reciklažno dvorište koje će putovati iz mjesta u mjesto kako bi građani mogli u njega odložiti nesortirani otpad. Za sada imamo jedan takav objekt, a uskoro ih planiramo kupiti još jer ćemo obilaziti 52 lokacije po cijeloj Baranji - kaže Paulić.

