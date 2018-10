Barba Luka: Dijaspora treba imati 20 zastupnika u Saboru!

Bivši predsjednik sabora Luka Bebić u intervjuu za N1 govorio je o Danu neovisnosti i dao dosta kontroverzan prijedlog o promjeni izbornog zakona

- Mislim da se u ovih 27 godina moglo više. Ako objektivno razmotrimo situaciju, mislim da smo imali izuzetno uspješan put, uz sve naše promašaje, nedosljednosti i kolebanja oko nekih bitnih stvari. Uz sve probleme koje smo imali, mislim da moramo biti zadovoljni jer ova generacija je ostvarila ono što su naši djedovi i pradjedovi sanjali stoljećima pa nisu uspjeli, a mi smo ipak stjecajem okolnosti i voljom i snagom hrvatskog oružja i branitelja stvorili novu Hrvatsku. Sada je moramo uređivati i biti strpljivi - rekao je Bebić i progovorio o aktualnoj Vladi.

- Ova Vlada je donijela neke dobre odluke, krenuli smo brže u gospodarskom smislu, rješavamo pitanje nezaposlenosti, imamo dobre turističke rezultate... Međutim, možda bi moglo i bolje kada bi se pravovaljano i odlučno donosile neke odluke. Premijer je imao nekoliko primjera kada je donio prave odluke, no ima i situacija kada se one sporo provode. Oko bitnih stvari smatram da možemo stvoriti konsenzus. No mislim da nije samo potrebna i moguća velika koalicija o kojoj se govori i koja bi završila 2. svjetski rat, nego se može postići konsenzus oko bitnih stvari. Pitanje obrane, nacionalne sigurnosti, vanjske politike, zdravstva, školstva. Oko tih bitnih stvari može se postići konsenzus.

Bebić se zalaže za promjenu izbornog sustava u korist dijaspore.

- Ne može 800.000 Hrvata, državljana Hrvatske, predstavljati tri zastupnika u Saboru. Svi državljani Hrvatske imaju pravo birati Sabor i predsjednika Republike. Ako ti ljudi koji imaju hrvatsko državljanstvo imaju samo tri zastupnika u saboru, uključujući one iz BiH i cijelog svijeta, to nije u redu. Nemam ništa protiv da manjine imaju ono što imaju. No, nije pošteno isključiti toliko ogromno biračko tijelo iz političkog života Hrvatske. Ako jedna od 10 izbornih jedinica ima oko 300 ili 400 tisuća birača i daje 14 zastupnika, onda najmanje toliko ili možda i 20 trebaju imati hrvatski državljani van Hrvatske. Pritom ne treba ništa dirati u prava manjina - rekao je za N1.