'Barem 10 kandidata s ljevice bili bi bolji od Grabar Kitarović'

Bivši predsjednik Ivo Josipović gostujući na N1 govorio je o svojoj stranci Naprijed Hrvatska, odnosima sa SDP-om, ali i nadolazećim predsjedničkim izborima.

Dugo ste vi i vaša stranka, Naprijed Hrvatska, pregovarali spajanje s GLAS-om, no na kraju ste ipak odlučili vratiti se u SDP. Što se dogodilo?

"Moja želja i želja stranke Naprijed Hrvatska bila je primarno ta da se pokrene proces objedinjavanja na ljevici i lijevom centru. Krenuli smo s profilom sličnom strankom, smatrali smo da bismo lakše dogovorili neke tehničke detalje. Zaista poštujem gospođu Anku Mrak Taritaš. Razgovori su bili u jednoj visokoj razini, no ostala je jedna nepremostiva stvar - da je GLAS ipak dominantno liberalna stranka, a mi socijaldemokrati. Ključno je bilo u kojoj mjeri bi ta nova stranka imala liberalnu, a koliko socijaldemokratsku komponentu. Tu smo zapeli, ali moram reći da su svi razgovori bili vrlo korektni i da su, iako nisu urodili plodom, bili korisni. Sigurno ćemo mi i kao pojedinci i kao stranke, u nekom očito drugom pogledu, i dalje surađivati. Cilj je da se deatomizira lijeva politička scena. Znali smo da je Hrvatska jako otišla udesno i da su problemi veliki i da treba pokušati napraviti određeno jedinstvo na drugoj strani."

Je li vam SDP što nudio?

"Nisu oni ništa nudili, nude neke druge stranke. Još prije dva tjedna su mi pristupili kolege iz SDP-a da razmislimo o priključivanju. Mora o tome sada odlučivati naše predsjedništvo, oni to već jesu, formirali su radnu grupu. Nadam se da će ipak to, kad već nije onaj prvi korak, biti jedan nukleus. Nadam se da ćemo brzo završiti pregovore."

Imali ste prije problema s SDP-om, u vrijeme posljednjih predsjedničkih izbora?

"Mislim da nakon pet godina možda nije potrebno otvarati stare rane. Neki ljudi su tada bili ljuti na mene, ja sam tad bio ljut na SDP. Ne samo zbog toga kako je kampanja izgledala, tu sam ja glavni krivac, nego sve one silne prijedloge za reformama koje sam nudio i predlagao, a u stranci nisu htjeli. Da se samo dio reformi prihvatio, Zoran Milanović bio danas bio premijer, a ja predsjednik pred mirovinom."

Vidite li sebe kao mogućeg predsjedničkog kandidata ujedinjene ljevice?

"Bilo bi neozbiljno da iz jedne stranke dolazi više kandidata. O tome se s GLAS-om nije uopće raspravljao, s SDP-om se isto neće."

Hoćete li se vi upustiti u tu utrku?

"Kandidat treba biti onaj tko može pobijediti i iza koga će stati svi."

Često se spominje mogućnost kandidature Zorana Milanović. Imate prošlost s njim.

"Inače načelno dobro mislim o Zoranu Milanoviću iako se ne slažemo u mnogim stvarima. Ima kapaciteta. Ali mogu nabrojati barem 10 kandidata s ljevice koji bi radili bolji posao od aktualne predsjednice."

Kako vi tu sebe pozicionirate? Je li moguće da budete kandidati i vi i Milanović?

"To bi bilo potpuno ludo. Ludo bi bilo i da bude Picula i ja, ili Milanović. Bilo bi ludo da se ide s tri relativno jaka kandidata, to bi bilo samoubojstvo i nadam se da nikome to ne pada na pamet. Netko tko se kandidira mimo stranke u stranci više nema budućnost."