'Barem 170.000 ljudi nije dvije godine bilo kod svog liječnika'

U Domu zdravlja u Osijeku pregledan je prvi pacijent s popisa onih koji imaju više od 40 godina, a posljednje dvije godine nisu posjetili svog liječnika opće prakse.

Time je službeno započeo pilot projekt Ministarstva zdravstva kojega već tjednima najavljuje ministar Vili Beroš ističući kako će taj projekt besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda za pacijente srednje dobi biti osnova izrade nacionalnog plana koji bi trebao iznjedriti učinkovitu preventivu u razvoju teških bolesti kod starijih pacijenata.

U pilot projektu sudjeluje pet hrvatskih županija, među kojima i Osječko-baranjska, koja je prva iskazala spremnost da sudjeluje u njemu. Upravo stoga je nulti, odnosno prvi pacijent koji je prošao takav preliminarni pregled iz Osijeka i radi se o Ivici Čoliću (73) koji je rekao kako čak devet godina nije bio kod liječnika.

"Pohvaljujem inicijativu ministra Beroša koji mi je ukazao da je preventivni pregled uvjet za duži život, a ja želim još živjeti i biti zdrav" kazao je Čolić nakon što ga je u Domu zdravlja, u sat vremena, pregledao dr. Mario Ćurković, jedan od 22 liječnika koji su se u Osječko-baranjskoj županiji prijavili da žele volontirati u ovom pilot projektu.

170.000 ljudi nije dvije godine bilo kod doktora

"Procjena je da je u ovom trenutku u Hrvatskoj 170 tisuća ljudi starijih od 40 godina koji posljednje dvije godine nisu bili kod svog liječnika. Upravo njima je namijenjen ovaj projekt kojega je kreiralo 14 specijalista obiteljske medicine. Oni su, na temelju međunarodnih iskustava, izradili panel pretraga kojima će biti podvrgnuti pozvani građani, a kojima su obuhvaćeni svi ključni pokazatelji zdravstvenog stanja osobe, od uzimanja obiteljske anamneze, internističkog pregleda, laboratorijskih pretraga, pa do EKG, krvnog tlaka, pregleda prostate za muškarce i slično. U pilot projektu sudjelovat će 1000 osoba, oko 200 po županiji, a to je 4 posto ukupnog broja pacijenata koje treba obraditi. Rezultati tih pregleda biti će smjernice za izradu nacionalnog plana, a i osvješćivanje potrebe otkrivanja teških bolesti u ranoj fazi" istaknuo je u Osijeku ministar Beroš koji je i sam prisustvovao pregledu nultog pacijenta u Osijeku.

Beroš je istaknuo kako će trošak pregleda pacijenata u pilot projektu snositi HZZO i to će koštati oko 60 tisuća eura, a da bi godišnja ušteda u zdravstvu nakon uspostavljenog preventivnog liječenja mogla biti i do 18 milijuna eura. "Ulaganje u preventivu se s vremenom mnogostruko vraća i ne slažem se sa liječnicima koji tvrde da će ovaj projekt poskupiti cijenu zdravstvenih pregleda. Kada se izradi nacionalni program preventivnih pregleda i on će biti besplatan za sve" istaknuo je Beroš.

Nositelji projekta su Domovi zdravlja

Nositelj pilot projekta preventivnih pregleda za sada će biti Domovi zdravlja koji su se odrekli svoje moguće dobiti vezane za laboratorijske pretrage. Sudjelovanje u projektu je dragovoljno kako za Domove zdravlja, tako i za liječničke timove, medicinske sestre pa i pacijente koji se ne moraju odazvati pozivu na preglede.

"Nakon razgovora s liječnikom pregledali su mi vid, sluh, ispitali me kakva mi je probava, prehrana, obavili osnovni neurološki test, pregledali kožu, pitali me da li sam umoran, koliko spavam, obavili fizikalni pregled, izmjerili mi visinu, težinu, tlak, pregled srca, pluća i ekstremiteta. Na kraju sam dobio završno mišljenje, savjete o prehrani, kretanju i eventualnim daljnjim pretragama" kazao je pacijent Čolić.

