Zagrebački dom zdravlja koristi umjetnu inteligenciju: Pomaže nam da skratimo liste čekanja

Na UZV dojke čeka se različito, liste su takve da se negdje čeka i do 270 dana za tu pretragu. Razgovarao sam s radiolozima koji su mi rekli banalnu stvar - kad dođete na UZV, uđete kod liječnika, ali dok stavite gel, pa dok liječnik otipka cijeli nalaz, gubimo desetak minuta. Kako bismo to skratili, uveli smo u DZ-u Centar, točnije na lokaciji u Ulici Josipa Runjanina, "speach to text" program, koji s velikom točnošću transkribira govore, tako da liječniku preostaju minimalne korekcije i brže je gotov, rekao je za 24sata dr. Ino Protrka, ravnatelj zagrebačkog Doma zdravlja Centar.

Taj je DZ zasad jedina javna zdravstvena ustanova u gradu koja je partner na projektu "AI4Health.Cro". Spomenuti projekt pokrenut je radi pružanja informacija svim dionicima o sigurnom testiranju AI tehnologija u zdravstvu.

Ravnatelj Protrka smatra da će umjetna inteligencija unaprijediti rad liječnika tako što će im omogućiti da više vremena posvete pacijentima i njihovim potrebama.

Asistentica "Megi"

- Umjetnu inteligenciju smatram kao veliku pomoć liječnicima, ali ne i kao konkurenciju. Ideja je bila da, na primjer, rasteretimo radiologe daktilografije ne bismo li tako oslobodili više termina - rekao je dr. Protrka.

Dom zdravlja u Sigetu, koji je u ingerenciji Doma zdravlja Centar, pak ima dva MESI tableta. Riječ je o prijenosnom uređaju koji se primjenjuje kod kućnih posjeta teško pokretnim pacijentima. Pomoću uređaja koji stane u torbu mogu se napraviti EKG srca, spirometrija (metoda koja se koristi u dijagnostici bolesti dišnih putova), AB indeks (eng., ankle-brachial indeks) koji prati stanje perifernih krvnih žila i drugi vitalni parametri. Dr. Protrka navodi da obiteljski liječnik odmah na svom kompjutoru može vidjeti nalaze.

Njegov Dom zdravlja koristi i digitalnu asistenticu "Megi". Riječ je o "chatbotu" koji za kardiovaskularne pacijente prati faktore rizika kao što su visoki krvni tlak, kolesterol i tjelesna masa te upozorava pacijente kad dolazi do promjena u njihovu zdravlju.

- Obiteljski liječnik pacijentu daje inicijalnu šifru za instalaciju i onda ovaj program podsjeća pacijenta na terapiju koju treba, sugerira mu što treba učiniti ako, primjerice, popodne ima veći. Zasad imamo to samo za pacijente Runjaninove, a intencija nam je širiti to dalje. Naime, mnogo pacijenata unutar godine dana prestane pravilno uzimati terapiju i slijediti liječničke savjete, a 'Megi' ih podsjeća na terapiju. Ovu aplikaciju koriste i kardiolozi iz Magdalene, uveli smo je i mi - zaključuje dr. Protrka.

