Barić o stanju u Ukrajini: 'Ruska ofenziva nije tako velika kao u veljači prošle godine'

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić te vojni i politički analitičari Robert Barić i Marinko Ogorec za HRT komentirali su trenutnu situaciji u Ukrajini koja postaje sve brutalnija.

Djamić je tako rekla kako je posljednjih dana Kijev bio meta napada. Kako kaže, to ljude čini opreznima.



- Ratno stanje je službeno produljeno u gradu do 20. svibnja. Građani svakodnevno odlaze na posao, djeca u školu, ali postoji za djecu i alternativa online ako je potrebno - kazala je pa naglasila da rat zapravo u Ukrajini traje od 2014. Zemlja je, kako kaže, iz ograničenog rata prešla u sveobuhvatni.



- Postoje procjene da će napadi biti pojačani što se više bliži godišnjica sveobuhvatnog napada - rekla je.



Izjavila je da su glavna meta energetska postrojenja te da se struja često isključuje i unaprijed kada se očekuju raketni napadi pa dodala je da je na teritoriju Ukrajine 20-ak građana RH i svi su dobro.

Barić: Ruska ofenziva nije tako velika kao u veljači prošle godine

Barić je naglasio da je ruska ofenziva počela prije mjesec dana i, kako kaže, to je daleko od toga da je ona velika kao što je bila u veljači i ožujku prošle godine.



- To je ograničeno djelovanje s ciljem da Rusija dođe do granica Donecka - rekao je i dodao kako Rusija nema sposobnost dubokog prodora i Bahmut je osmišljen kao mjesto gdje bi se ukrajinske snage iscrpljivale. Smatra da će ovakvo rusko djelovanje potrajati do kraja proljeća ili početka ljeta, kada će ruska strana morati prijeći u obranu.



Ogorec kaže i da Rusi imaju potencijala za ofenzivna djelovanja.



- Zabrinjava strategija razaranja kritične infrastrukture Ukrajine jer žele otjerati Ukrajince iz njihovih domova. Žele napraviti "pustu" Ukrajinu, rekao je i dodao da je 8 milijuna Ukrajinaca napustilo zemlju i to su, kaže, zabrinjavajući podaci.

Ogorec: Moral Ukrajinaca bolji nego kod Rusa

Naglaaio je i da je moral Ukrajinaca bolji nego kod Rusa, i to ne samo borbeni.



- Putin još uvijek ima značajnu potporu svog stanovništva stoga što se u Rusiji još uvijek ne događaju nikakvi ozbiljni poremećaji. Što se tiče sankcija, one ne utječu pretjerano na standard ljudi - rekao je.



Što se tiče borbenog potencijala, Rusi mobiliziraju ljude iz zatvora i šalju ih na prvu crtu bojišta, dok Ukrajinci gube svoje kvalitetne potencijale, govori Ogorec.



Barić se nije složio da je većina ruske vojske mobilizirana iz zatvora. Govori kako su se mnogi Rusi sami javili za sudjelovanje u borbama.



- U ovom trenutku u Rusiji je uvježbavanje pričuve od 150 so 200 tisuća vojnika u novostvorenim postrojbama - istaknuo je.



Dodaje kako britanske obavještajne službe, prema ukrajinskim izvorima, procjenjuju da Rusi gube do 1000 vojnika dnevno.



Na pitanje je li moguća eskalacija rata izvan granica Ukrajine, Ogorec je rekao kako je sve moguće, ali da se Rusi jako čuvaju da ne dođe do sukoba širokih razmjera jer im to nije u interesu, prenosi HRT.

Najčitaniji članci