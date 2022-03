Vojni analitičar i politolog Robert Barić gostovao je u emisiji 'Nedjeljom u 2' te komentirao aktualnu situaciju u Ukrajini. Kaže da se iz slike 11. dana invazije jasno vidi da je ruska operacija zapela. Originalno je izgledalo kao da će Putin osvajati većim brojem manjih upada i pritisaka, s dizanjem tenzija, ali ne tako da izazove veću reakciju Zapada. Pregovaračka pozicija Rusije sada je loša i svi su ujedinjeni u politici prema Rusiji i Kini.

- Generalna je Putinova promjena strategije prema Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin želi neutralnu Ukrajinu kao dio barijere prema Zapadu i NATO-u, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to nije htio jer je to politički otrov - objasnio je.

Dodaje da je Putinu bilo bitno da pridobije Zelenskog, no ovaj je to odbio, pa je Putin još u rujnu odlučio pokrenuti niz manjih udara. Plan se promijenio u roku od 24 sata, što je iznenadilo i ruski vojni vrh.

U Putinovom je najužem krugu, ističe, došlo do krive strateške procjene da je Zelenski slab, nepopularan i da je pravi trenutak za udar na Ukrajinu, prvo udarom na Kijev, zarobiti politički vrh, a kopnene operacije prema Harkivu i vezivanje ukrajinskih snaga u Donbasu trebale su biti samo policijska operacija. No, to se nije dogodilo.

- Ukrajinci su se pokazali majstori u onome što se zove manevarsko ratovanje. Znaju ovaj ekstremno nepovoljan teren za manevarsko ratovanje - brežuljkasto područje, šuma, rijeke, jezera i kanalizirani ste na prometnice, a na njima vas se može lako srediti, to je i Wehrmacht otkrio 1941. godine- kazao je.

>>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE<<<

Smatra da ruska vojska može doći do Kijeva, no pitanje je koliko će to trajati i mogu li dopremiti dovoljno snaga za tako nešto. Prema procjenama Pentagona, angažirali su za ovu operaciju 93% snaga, a rezultati su nezadovoljavajući i kod Harkiva.

Na pitanje zašto Rusi napadajući Ukrajinu nisu prvo išli na onesposobljavanje telekomunikacija, odgovorio je da je to posljedica početnih planova koji su pali u vodu.



- Ako se nastavi ovakvim tempom vojno djelovanje, Rusi ne mogu do jače "rasputice" napraviti kontrolu na području istočno od rijeke Dnjepar, a pitanje je hoće li zauzeti i Kijev i Harkiv. Prisiljeni su dovlačiti snage iz okruga Habarovski i drugih dijelova. Rade u hodu, bez preciznog plana- ocijenio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naoružanje ruske vojske

Barić je govorio i o oružju koje Rusija koristi u ovom ratu.

- Rusija nije imala sredstava da kupi veliki broj tenkova, termobaričko oružje nije ništa novo, ali je gadno. Problem je jer je unutra ili eksploziv ili tekuće gorivo pod tlakom i kada se aktivira stvara vakuum i stvara se vatrena eksplozija i pritisak koji se širi. trebalo bi ga zabraniti, ali i Rusija i Ukrajina i SAD i danas ga koriste.

Nije siguran da bi Rusi mogli izvoditi kompleksne zračne operacije jer nema uvježbavanja kompleksnih operacija.

Ocijenio je ukrajinsku obranu, stvaraju manje skupine, rade iznenadne napade, pregrupiraju se, bespilotne letjelice očito dobro djeluju, u većim operacijama oko Kijeva, Harkiva, pa čak i Hersona pokazuju se jako dobri.

Nuklearni sukob

Smatra da su prijetnje nuklearnim sukobom blef.

- Predsjednik odlučuje i u Americi i u Rusiji, a osobito ako je protivnička strana krenula. Sada se vidi da je načelnik Glavnog stožera američkih oružanih snaga doslovno pripremio korake da spriječi Donalda Trumpa da nešto napravi, a Putina može spriječiti jedino ruski ministar obrane Sergej Šojgu.

Reakcija Zapada

Neizvjesno je što će Zapad ponuditi Putinu kao izlaz, no zasigurno će doći do novog vala sankcija.

U regiji, rekao je, Putin želi napraviti što je moguće veći nered, što radi od 2014. destabilizacija BiH, a možda i Crne Gore. EU mora promijeniti svoju strategiju, a Vučić se sasvim preračunao time što je prvo podržao, a zatim lako osudio Putina, a i demonstracije su prenijeli svi svjetski mediji.

Za kraj je poručio da Zapad mora promijeniti politiku prema religiji, nema više izbora.