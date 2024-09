Barišić i Peras u sudnici: 'Nisam znao da je tvrtka koja je vodila poslove transfera Mamićeva'

Ponovo su u sudnicu Županijskog suda u Osijeku, kao svjedoci u postupku protiv braće Mamić i ostalih za aferu Dinamo, pristigli svjedoci Mirko Barišić i Vlatka Peras, čelnici kluba koji su donedavno donosili sve najvažnije odluke u tom klubu. Barišić je u ožujku izgubio klubske izbore protiv novog predsjednika kluba, dok je Peras u svibnju dobila ostavku na funkciju predsjednika uprave.

- Gotovo 24 godina bio sam na funkciji predsjednika NK Dinama i na tom poslu sam radio volonterski jer za to nisam bio plaćen.Dinamo je imao skupštinu od 80 članova, ona je birala Izvršni odbor, a on Upravu i predsjednika uprave. Skupština i Izvršni odbor imali su upravljačku ulogu. Uprava je imala 7 članova, ljude koji su vodili svoje sektore. Oni su donosili sve ključne odluke u klubu. Također i sve ekonomske i financijske odluke. Kada sam došao u klub predsjednik Uprave bio je Velimir Zajec. Nakon godinu dana došao je Zdravko Mamić koji je digao kredit ne temelju svoje imovine i dionica kako bi platio dug Dinama prema državi - prisjetio se svog dolaska u NK Dinamo Barišić dodavši kako je Dinamo u vrijeme njegovog dolaska u klub bio u stečaju i to je bilo vrlo teško razdoblje za sve.

Osobno je, kaže, zamolio Zdravka Mamića da dođe u klub. Za njega je znao da je prije toga imao svoju tvrtku, ali nije imao saznanja da je Mamić doveo u klub neke svoje zaposlenike ili igrače koje je zastupao.

- Tada je 17 igrača imalo novčana potraživanja od kluba i taj problem je rješavao predsjednik uprave. Ti problemi su se rješavali polako, ali su svi igrači obeštećeni. U to je vrijeme bilo i transfera igrača, ali oni su isključivo bili kompetencija Uprave; ja sam o tim stvarima samo kratko obavještavan. Nisam sudjelovao u odlukama o sportskoj politici i transferima. Ja sam bio odgovoran u zakonskim provedbama ugovora i ekonomskoj situaciji kluba. Postojala je tvrtka Corporate Advantage koja je, u suradnji s nama, rješavala pitanja obeštećenja igrača koji su imali potraživanja od Dinama, ali ja nisam znao čija je to tvrtka niti sam znao ikoga tko radi u njoj. Nisam znao odakle se pojavila ta tvrtka. Meni je samo prezentirano da će nam oni pomoći oko rješavanja problema s isplatama igračima. Mamić mi nije rekao koliko će se novca dati tom trgovačkom društvu. Ja sam imao u njega povjerenja. Kao predsjednik kluba nisam znao da su neke strane tvrtke radile na poslovima transfera igrača u Dinamu. Nisam to imao potrebe znati - rekao je Barišić odgovarajući na pitanja suca Davora Mitrovića o tome da li je Dinamo imao potrebu angažirati strane tvrtke u rješavanju problema s transferima. Dodao je kako mu Mamić nikada nije rekao da je Corporate Advantage njegovo trgovačko društvo.

- Financije u klubu je vodio mladi Škegro, Amra Peternel je radila odnose s UEFOm, a Damir Vrbanović je bio glavni i odgovorni za organizaciju kluba, bio je i član Uprave, ali nije mogao ništa samostalno odlučiti bez Mamića. Zdravko Mamić je bio prvi operativac u klubu, odgovoran za financijski i sportski dio. Bez njega nitko nije mogao sklopiti ikakav ugovor financijske prirode. Uloga ostalih članova Uprave bila je takva da su se uglavnom slagali s njegovim odlukama. Zoran Mamić je tada radio kao trener i sportski direktor - rekao je Barišić.

Sam je u to vrijeme bio predsjednik Udruge građana NK DInamo te da nije imao nikakvu ulogu u sportskom dioničkom društvu Dinamo, navodi. No,u dokumentima sportskog društva piše da je on jedno vrijeme bio predsjednik izvršnog odbora dioničkog društva.

- To prvi puta čujem. Nikada nisam imao nikakvu ulogu u sportskom društvu Dinamo - istaknuo je Barišić.

Upitan o isplatama novca od pojedinih transfera na račune u inozemstvu Barišić je rekao kako ništa o tome ne zna, no u istrazi je rekao kako je Dinamo davao pravo igračima na postotak od transfernog obeštećenja koji im je bio uplaćivan naknadno.

- Mamić mi je rekao da je jedini način da se neki igrač zadrži je podjela transfernog obeštećenja pa je o tome odluku donijela Uprava. Ne sjećam se da mi je spomenuo da bi taj posao transfernih obeštećenja prodan nekoj stranoj tvrtki - pojasnio je Barišić.

Suđenje se nastavlja saslušanjem svjedokinje Peras.