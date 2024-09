FOTO Suđenje Mamićima. Ladić: 'Rekao je da sam monstrum...', Svjedočila i Bjeličina supruga

Početak jeseni započeo je s nastavkom suđenja braći Mamić u slučaju izvlačenja novca iz Dinama putem inozemnih tvrtki. Prvi puta se u odvjetničkom timu branitelja našao Šime Matak, novi odvjetnik Zorana Mamića koji je, očekivano, početak novog serijala suđenja započeo zamolbom za odgodu rasprave obzirom da je predmet tek preuzeo i potrebno mu je vrijeme za pripravu. Tražio je dva i pol mjeseca odgode, čemu se usprotivio USKOK obzirom da za danas pozvani svjedoci, a to su Nenad Bjelica i njegova supruga Senka i Dražen Ladić, ne svjedoče o Zoranu Mamiću. Stoga je sud odbio traženje odvjetnika Mataka. Nakon pauze je svjedočila i Senka Turina, supruga pokojnog Ivana Turine.

Prva je na mjesto svjedoka sjela Senka Bjelica, supruga nogometaša Nenada Bjelice koja je svjedočila o odnosu njenog supruga s Mamićima.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić, svjedočio Dražen Ladić | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Moj je suprug skautirao igrače za Zdravka Mamića u tom periodu. Kako imamo zajedničke račune u švicarskoj banci, znam da je na račun došao novac koji je bio naknada za skauting. Ne znam tko je od dvojice braće taj novac uplatio niti s kime je moj suprug imao potpisan ugovor. Ja ugovore nisam potpisivala, on je, niti sam u njegovo ime izrađivala račune i fakture stranim trgovačkim društvima. Ne sjećam se više ni o kojemu se iznosu radilo - ispričala je sudskom vijeću Senka koja je na sud pristigla sa suprugom Nenadom Bjelicom, također svjedokom u postupku.

- Poslovni odnos imao sam s Mariom Mamićem. Radio sam za njega skautiranje igrača i za to sam bio plaćen po ugovoru kojega smo imali. On me angažirao preko svoje tvrtke čijeg imena se sada ne sjećam i to sam radio oko dvije godinme. Taj je ugovor značio i mogućnost da jednoga dana budem trener Dinama. Mamiću sam podnosio izvješća o radu. Nisam izdavao nikakve fakture niti sam mu prodao svoja prava imidža. Sve mi je plaćao na račun koji sam imao otvoren u Švicarskoj još od 90-tih godina kada sam igrao vani - rekao je Bjelica sudu dodavši kako je iznos od 20 tisuća eura na računu njegove supruge vjerojatno jedan od iznosa koji je dobio za odrađeni posao.

I nogometna legenda Dražen Ladić rekao je kako je u Dinamo došao 1986. godine kada je trener bio Ćiro Blažević. U njemu je ostao do kraja svoje karijere, 2000. godine. U tom je vremenu s klubom sklopio nekoliko ugovora koje je sklapao sam jer nije imao menadžera. Sve mu je bilo plaćeno, do zadnjeg angažmana kada je svoja prava morao utužiti od kluba.

- Sa Zdravkom Mamićem sam pokušao dogovoriti nagodbu oko toga suda. To su bili usputni razgovori. Nismo se uspjeli dogovoriti jer je Mamić govorio da mu taj novac klub neće isplatiti pa sam s tužbom išao do kraja i sve mi je na kraju isplaćeno. Radilo se oko 400 tisuća eura. Mamić mi je ponudio 150 tisuća 'na ruke', što nisam prihvatio. Tužbu sam podigao 2002. godine, a postupak je trajao 17 godina. Bilo je puno makinacija, odugovlačenja. Presuda je donesena 2019. godine - ispričao je Ladić dodajući kako su slične sporove vodili i igrači Goran Jurić i Joško Jeličić.

U to vrijeme, od 1999. do 2002. godine, Dinamo je imao financijskih problema. U jednom periodu isplate igračima išle su putem pozajmica uz obrazloženje da je to novac na koji imaju pravo i da klub od njih neće tražiti povrat. Ladić nije znao odgovoriti na pitanje tužitelja USKOK-a iz kojih bi sredstava Mamić platio ponuđenih 150 tisuća eura.

- Mislim da mi to nije rekao - dodao je svjedok.

U istrazi je Ladić izjavio kako mu je Mamić nudio isplatu 150.000 eura na crno, na što on nije pristao.

Onda je Mamić "poludio" i nazvao ga monstrumom te mu rekao da nije normalan.

- Ne mogu se danas sjetiti točnih njegovih riječi. Očekivao sam da mi plati novac na račun, a on je rekao da to puno košta – objasnio je svjedok na sudu.