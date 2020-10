Sumnjaju da je Barišiću ulaznicu i putovanje na utakmicu platio HNS, pozvali ga na očitovanje

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv Dražena Barišića jer mu je HNS platio troškove puta, smještaj, hranu i ulaznice za utakmicu Hrvatska-Mađarska prošle godine

<p>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv <strong>Dražena Barića</strong>, gradonačelnika Velika Gorice koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog sumnji da je pogodovao poduzetniku <strong>Kreši Peteku</strong>.</p><p>Ipak, ovaj slučaj nema veze s aferom Janaf, već se radi o Barišićevom odlasku na utakmicu Mađarska-Hrvatska 24. ožujka prošle godine. </p><p>Povjerenstvo je odluku o pokretanju postupka objavilo u ponedjeljak.</p><p>- Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Dražena Barišića, gradonačelnika Grada Velike Gorice, zbog moguće povrede članka 11. stavaka 1. i 3. ZSSI-a, koja proizlazi iz eventualnog plaćanja troškova puta, smještaja, prehrane i ulaznice od strane Hrvatskog nogometnog saveza radi njegova prisustvovanja nogometnoj utakmici koja je dana 24. ožujka 2019.g. odigrana u Budimpešti, Republika Mađarska, između nogometnih reprezentacija Mađarske i Hrvatske, što dužnosnika može dovesti u odnos zavisnosti prema darovatelju - stoji u odluci Povjerenstva. </p><p>Barišić u roku od 15 dana mora Povjerenstvu na očitovanje dostaviti očitovanje na razloge pokretanja postupka te na ostale navode. </p><p>Povjerenstvo navodi kako je prijava protiv Barišića podnesena dva dana nakon utakmice i nakon što je jedan velikogorički portal objavio da je član Izvršnog odora HNS-a organizirao Barišićev odlazak na utakmicu. Podnositelj zahtjeva naveo je da "organizacija odlaska" može značiti da su Barišiću plaćeni troškovi odlaska, povratka i ulaznice što prelazi iznos dopuštenog dana. </p><p>Zatražili su očitovanje i dokumentaciju od Grada Velike Gorice o tome je li Barišić 24. ožujka bio na službenom putu u Mađarskoj i ako je, kojom svrhom te tko je podmirio troškove putovanja, smještaja, prehrane, dnevnice i koliko su oni iznosili. </p><p>No, gradonačelnik Barišić dopisom je naveo da je bio u Mađarskoj kao privatna osoba i da za putovanje nije koristio ni jedan resurs Grada. U dopisu je naveo kako je dobio na poklon ulaznicu od člana Izvršnog odbora HNS-a u vrijednosti 320 kuna. </p><p>Povjerenstvo je tražilo i očitovanje HNS-a, no oni se nisu očitovali. </p><p>Dakle, Barišić je dobio ulaznicu u vrijednosti 320 kuna, no Grad mu nije platio ostale putne troškove. Obzirom da Povjerenstvo nije utvrdilo tko je podmirio ostale putne troškove, Barišić ili HNS, zaključuju kako to upućuje na mogućnost da ih je platio HNS. </p><p>- Imajući u vidu da je ulaznica za nogometnu utakmicu bila vrijednosti od 320,00 kn, te da troškovi puta, smještaja i prehrane u stranoj zemlji izgledno prelaze iznos od 500,00 kn, sve skupa bi moglo predstavljati uslugu koja dovodi ili može dovesti dužnosnika u odnos zavisnosti prema HNS-u kao darovatelju - stoji u priopćenju Povjerenstva. </p>