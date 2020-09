Tomislavac Jelisavac pušten iz Remetinca: Priznao je krivnju?

Uskok sumnjiči Dražena Barišića da je iskoristio utjecaj i tražio od Tomislava Jelisavca, da se uvjeti natječaja prilagode i da on bude organiziran u suradnji s Elektrocentrom Petek

<p>Tomislavac Jelisavac, direktor VG Vodoopskrbe, pušten je iz pritvora. To je potvrdila i njegova odvjetnica Višnja Drenški Lasan za Novu TV. Rekla je kako ga je sudac istrage pustio, no nije htjela govoriti što je ispričao Jelisavac te je li on priznao krivnju u novom iskazu.</p><p>Uskok smatra da je velikogorički gradonačelnik <strong>Dražen Barišić</strong> iskoristio svoj utjecaj i tražio od direktora VG Vodoopskrbe, Tomislava Jelisavca, da se uvjeti natječaja prilagode i da on bude organiziran u suradnji s Elektrocentrom Petek. Tako je ta tvrtka dala najbolju ponudu na natječaju, ukupno vrijednu 148 milijuna kuna s PDV-om. Uz Jelisavca su uhićene i još dvije zaposlenice VG Vodoopskrbe, Katarina Gašparac i Mirjana Prodan.</p><p><a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/telegram-doznaje-prvo-dvoje-osumnjicenika-u-aferi-janaf-priznalo-krivnju-sprema-se-jos-sestero/?fbclid=IwAR354pB9fbkY0wtVWf5tArZCEwZhRSb6OU8YlE_CvB3E8pgcwsr5Gav18uI">Telegram </a>večeras navodi i da je uz Jelisavca iz pritvora pušten još jedan osumnjičenik, ali i da će krivnju priznati još šestero osumnjičenika u aferi povezanoj s Krešom Petekom.</p>