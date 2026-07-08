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POZIVA NA ZAŠTITU POLJOPRIVREDNIKA

Bartulica glasovao protiv odobrenja GMO proizvoda u EU

Piše HINA,
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Bartulica glasovao protiv odobrenja GMO proizvoda u EU
Zagreb: U hotelu Dubrovnik održana je konferencija Budućnost EU: Uspon tehnokratskog totalitarizma? | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Ne želim Hrvatsku u kojoj interesi velikih biotehnoloških kompanija imaju prednost pred interesima naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sigurnošću hrane i očuvanjem prirode, poručio je

Na današnjoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta glasovao sam protiv prijedloga Europske komisije kojim se odobrava stavljanje genetski modificiranih (GMO) proizvoda na tržište Europske unije, podržavši prigovor na tu odluku, priopćio je u srijedu hrvatski eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica (DOMiNO/ECR).

Protivim se daljnjem širenju GMO proizvoda na europskom tržištu jer smatram da Europa treba štititi kvalitetnu, sigurnu i tradicionalnu proizvodnju hrane, a ne otvarati dodatni prostor modelima proizvodnje koji izazivaju opravdanu zabrinutost građana i poljoprivrednika.

Hrvatski i europski poljoprivrednici svakodnevno ulažu veliki trud kako bi proizveli kvalitetnu hranu uz poštivanje visokih europskih standarda. Naša je odgovornost zaštititi njihovu konkurentnost, očuvati tradicionalnu i ekološku poljoprivredu te spriječiti dodatni pritisak koji bi širenje GMO-a moglo imati na domaću proizvodnju i bioraznolikost.

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Europa mora ostati kontinent koji cijeni domaću proizvodnju hrane, štiti svoje poljoprivrednike i potrošačima jamči najviše standarde kvalitete. Ne želim Hrvatsku u kojoj interesi velikih biotehnoloških kompanija imaju prednost pred interesima naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sigurnošću hrane i očuvanjem prirode.

Zato sam glasovao protiv odobrenja GMO proizvoda i nastavit ću se zalagati za politike koje štite hrvatske poljoprivrednike, domaću proizvodnju hrane i pravo građana na kvalitetnu i sigurnu hranu proizvedenu prema najvišim europskim standardima, stoji u priopćenju zastupnika Bartulice.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.

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