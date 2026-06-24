EU popustila pred GMO hranom: Za su glasali Picula, Bartulica i Zovko, koja kaže da je slučajno

Europski parlament odobrio je da biljke dobivene novim genomskim tehnikama više ne moraju imati jasnu oznaku u trgovini. To ne znači da se miču oznake sa sve GMO hrane, ali znači da sve one biljke kojima je promijenjeno do 20 gena takvu oznaku više ne moraju imati. Imat će je samo njihovo sjeme. Za sve one koje su više modificirane i dalje ostaju oznake i praćenje uzgoja. Ove promjene uvode se od 2028. godine. Do sada su sve biljke koje su prošle neku vrstu "umjetnih" genetskih promjena morale imati oznaku na policama u dućanima, a Europska unija ponosila se time kao jednom od najstrožih regulativa kojima štite svoje građane. Takvo voće i povrće podlijegalo je GMO zakonodavstvu, koje uključuje procjenu rizika na okoliš i ljude te odobrenje za stavljanje na tržište. U emisiji "Provjereno" prošli mjesec objavili su kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koje su protiv ove odluke. Sad imamo rezultate glasanja.

Protiv popuštanja GMO-u bili su Nikolina Brnjac (HDZ), Sunčana Glavak (HDZ), Karlo Ressler (HDZ), Davor Ivo Stier (HDZ), Biljana Borzan (SDP), Marko Vešligaj (SDP) i Gordan Bosanac (Možemo!). Za popuštanje su bili Stephen Nikola Bartulica (DOMiNO), Tonino Picula (SDP) i Željana Zovko (HDZ). Tomislava Sokola (HDZ) i Romane Jerković Kraljić (SDP) nije bilo. Što se točno dogodilo te zašto su Bartulica, Picula i Zovko podržali prijedlog Vijeća da se opuste kontrole nad GMO-om, nije poznato. Poslali smo im upit, odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo. No javila nam se zastupnica Željana Zovko.

- Dosljedno se protivim uvođenju GMO proizvoda bez jasnog označavanja njihovog sadržaja te u svom radu podupirem stajališta Republike Hrvatske o ovom pitanju. Tijekom glasovanja održanog 17. lipnja došlo je do tehničke pogreške prilikom vrlo opsežnog niza glasovanja o predmetu koji nije u području mojeg matičnog parlamentarnog odbora. Zbog toga sam u tom trenutku slijedila preporuku svoje političke skupine (Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu), umjesto stajališta koje sam namjeravala podržati. Nakon što je pogreška uočena, zatražila sam ispravak glasa koji je službeno evidentiran u zapisniku. Moj ispravljeni glas potvrđuje da podržavam amandman kojim se odbacuje prijedlog Vijeća. Želim naglasiti da ostajem protiv širenja GMO proizvoda bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama i transparentnog označavanja te da i dalje podupirem stajalište Republike Hrvatske po tom pitanju - odgovorila je Zovko.

No kako se glasovi ne mijenjaju automatski, sustavu još treba vremena da zabilježi promjenu koja je njenom uredu potvrđena. Prijedlog je bio koncipiran pomalo zbunjujuće, tako da glasi 'Prijedlog za odbijanje prijedloga Vijeća', s time da je prijedlog vijeća popuštanje kontrole.

Ovo nije samo otvorilo put GMO hrani do stola građana a da to ne znaju nego i patentiranje sjemena. Naime, konvencionalno uzgojene biljke nisu patentirane jer im sjeme nije modificirano. Ono modificirano podliježe patentiranju, pa će pojedini proizvođači imati monopol nad korištenjem. To bi izguralo manje i srednje poljoprivrednike, dok bi velike multinacionalne kompanije koje imaju patente mogle otpornijim voćem i povrćem preuzeti proizvodnju i prodaju. Kako je oznaka od 2028. godine obvezna samo na sjemenu, ostajemo i bez podataka o tome koji je poljoprivrednik gdje zasadio takvo modificirano bilje. Također, prirodno širenje ovakvog bilja ne bi bilo praćeno. Opravdanje za smanjenje kontrole nad ovakvim vrstama je borba protiv suša i nestašica hrane.

- Zaista još ne znamo kakav ovo ima utjecaj na okoliš niti imamo dugoročna istraživanja kako to utječe na ljudsko zdravlje - rekao je za "Provjereno" stručnjak za mikroorganizme i hranjivost tla Laurenz von Glahn.