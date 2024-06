Bartulica je kupio i novi auto od 'drugih prihoda'. Problem je što ti prihodi službeno ne postoje!

Ako ne ode u Europski parlament na neto mjesečnu plaću od 7854 eura, zastupnik Domovinskog pokreta Stephen (Stjepo) Nikola Bartulica će bankrotirati, a banke će mu uzeti stan i kuću. Barem tako izgleda po onom što je prijavio u imovinskoj kartici jer ukupno duguje 570.000 eura, a rate kredita i povrat pozajmice su veći od primanja koje on i supruga ostvaruju. Bartulica uporno odbija javnosti objasniti koji su mu i drugi izvori prihoda koje nije naveo u imovinskoj kartici, nego na društvenim mrežama objavljuje samo da ga napadaju ljevičari. Ali morat će to objasniti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa koje je već pokrenulo postupak koji će proširiti i za dodatno otkriće 24sata o pozajmici koju je dobio Bartulica.

Sve je počelo s otkrićem portala Index da je Bartulica u prosincu na otoku Prviću kraj Šibenika kupio kuću za 300.000 eura. Za to je digao kredit od 270.000 eura, a već ima kredit od 270.000 eura za stan u Zagrebu u kojem živi sa suprugom i djecom. Već rate za te iznose kredita znače da Bartulici ostaje vrlo malo za život. Ali niti to mu nije bilo dovoljno za kupovinu kuće na Prviću. Nedostajalo je još 30.000 eura, a otkrili smo da mu ih je posudio Vjekoslav Gucić, zagrebački poduzetnik, nekadašnji čelni čovjek Getroa i brat puno poznatijeg tajkuna Josipa Gucića. Josip Gucić je bio pod optužbama za malverzacije u privatizaciji, a obitelj je bila jedna od najmoćnijih tijekom '90-ih godina. Pozajmicu od Gucića je Bartulica dobio u listopadu prošle godine, dva mjeseca prije nego što je potpisao ugovor o kupnji kuće. Tih 30.000 eura mu je pokrilo razliku između iznosa kredita i cijene kuće. Po zakonu, morao je ove godine prijaviti tu pozajmicu u imovinsku karticu, ali on to nije učinio. Iz zemljišnih knjiga se vidi upisana Gucićeva hipoteka na Bartuličino zemljište u Dugom Selu koje je naslijedio, ali ne i način otplate. U svakom slučaju, uz kredite, Bartulica ima još 30.000 eura duga koje mora vratiti ili će izgubiti i zemljište.

SDP u Saboru pokrenuo postupak za pokušaj opoziva ministra Beroša, izjavu dao Bratulica | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Nekoliko činjenica uz kampanju blaćenja radikalne ljevice i njihovih saveznika. Postao sam vlasnik kuće na Prviću u siječnju ove godine i imam zakonsku obavezu staviti je u imovinsku karticu do kraja 2024. godine. Kako sam mogao podići veliki kredit s obzirom na moja i ženina primanja? Tako da imam sudužnika koji mi je dugogodišnji prijatelj. Standardna bankarska procedura - napisao je zadnje Bartulica.

Međutim, ova njegova objava ne odgovara na pitanje od čega živi ako njemu i supruzi na rate kredita odlaze gotovo sva prijavljena primanja. Nije objavio ni ime sudužnika za kredit, ali prema ugovoru koji je objavio Index, riječ je o Petru Balti iz Splita, vlasniku kršćanske knjižare Verbum i portala Bitno. Sudužnik i zajmodavac su dvije različite stvari, Balta samo jamči da će on otplaćivati kredit za kuću ako Bartulica ne bude mogao, a Gucić mu je dao novac.

Bartulica objavljuje imovinske kartice od 2011. godine i nikad nije objavio da ima bilo kakvu ušteđevinu. I kad je prije četiri godine kupio novi automobil vrijedan 115.000 tadašnjih kuna, naveo je da je to od drugih izvora dohotka. Ali problem je što ni tad, a ni kasnije nije prijavio nikakav drugi izvor dohotka, osim u posljednjoj imovinskoj kartici - 50 eura mjesečno. Tako i dalje ostaje otvoreno pitanje od čega živi, odnosno koji su to drugi prihodi koje ima i koje nije prijavio u imovinskoj kartici.