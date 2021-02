U sportskoj dvorani Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja na Ksaverskoj cesti u Zagrebu jutros u 9 počelo cijepljenje. Mnoštvo je satima čekalo u redovima kako bi dobilo svoju dozu cjepiva protiv koronavirusa.

Građane je cijepila i prva dama Hrvatske, lijčenica Sanja Musić Milanović. Gospođa koju je cijepila bila je počašćena što ju je cijepila upravo ona.

- Jako je nježna, pitala me s kojom rukom pišem pa me u drugu cijepila. Baš mi je drago da me je cijepila prva dama, dobar je primjer svim ovim političarima da se treba raditi, a ne samo pričati - kaže gospođa koju je cijepila Mušić Milanović.

Danas su se građani cijepili Pfizerom i AstraZenecom.