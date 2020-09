Baš pred izbore? Trump tvrdi da bi SAD mogao imati cjepivo protiv korone za četiri tjedna

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> rekao je u utorak da bi SAD moga imati cjepivo za tri ili četiri tjedna, dok neki američki javnozdravstveni dužnosnici apeliraju na oprez zbog ubrzanog postupka.</p><p>Trump je, govoreći za ABC, branio svoju ulogu u odgovoru na koronavirus te je kazao da će cjepivo biti spremno za distribuciju do predsjedničkih izbora 3. studenog. "Vrlo smo blizu dobivanja cjepiva", rekao je.</p><p>- Ako želite znati istinu, prethodnoj administraciji trebale bi možda godine da razviju cjepivo zbog Agencije za lijekove (FDA) i svih odobrenja. Mi dobivamo cjepivo za nekoliko tjedana... Moglo bi biti tri tjedna, četiri tjedna", kazao je.</p><p>Ranije je ovoga mjeseca <strong>Anthony Fauci</strong>, glavni stručnjak administracije SAD-a za zarazne bolesti, rekao za CNN kako većina stručnjaka vjeruje da će cjepivo biti gotovo do studenog ili prosinca. "Moguće je imati cjepivo i do listopada, ali mislim da to nije vjerojatno", rekao je Fauci. Drugi stručnjaci navode da znanstveno kredibilno cjepivo neće biti dostupno do početka 2021.</p><p>Trump je odgovarao na pitanja gledatelja i voditelja ABC-a <strong>Georgea Stephanopoulosa</strong> u gradskoj vijećnici Philadelphije. Kazao je kako je njegova odluka o zabrani putovanja iz Kine i Europe u SAD spasila tisuće, ako ne i milijune života.</p><p>Također je branio Amerikance koji se protive nošenju maski te je kazao da su i eksperti poput Faucija mijenjali svoje mišljenje o toj problematici tijekom krize.</p><p>Gotovo 6,6 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je u SAD-u, daleko najviše na svijetu, uz gotovo 195 tisuća smrtnih slučajeva.</p><p>Trump je rekao da SAD ima toliko slučajeva zato što testira više nego druge zemlje.</p><p>Upitan o izjavama, s početka pandemije, kada je umanjivao opasnost od koronavirusa i govorio da će virus nestati, Trump je odgovorio da nije umanjivao opasnost. </p><p> - Nisam umanjivao, zapravo, na mnogo načina sam uvećavao, što se tiče djelovanja. Moje je djelovanje bilo vrlo snažno - rekao je Trump.</p>