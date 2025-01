'Baš sve aplikacije prikupljaju naše podatke, ne samo TikTok. Problem je u transparentnosti'

Uvjeren sam da će Trump produžiti rok do eventualne zabrane TikToka, takva odluka u ovom je trenutku najizglednija. Što se tiče sigurnosnih problema i prikupljanja podataka od strane Kine na što se u odluci o zabrani TikToka u SAD-u pozivaju, ljudima mora biti jasno da sve aplikacije prikupljaju podatke, ali taj odnos korisnika i vlasnika aplikacije temelji se na povjerenju, odnosno na onome što piše pod uvjetima korištenja neke platforme. A što se stvarno događa u pozadini najčešće je nedostupno nama korisnicima. Ako govorimo o nekakvim sigurnosnim ugrozama, onda možemo dovesti u pitanje sve društvene mreže. Razlika je jedina u tome što u ovom slučaju govorimo o Kini, o transparentnosti, odnosno o nedostatku transparentnosti za ovakve situacije. Kod nas transparentnosti ima, ali to je također uvjetno rečeno, jer živimo u uvjerenju da smo sigurni i da je sve u redu, a onda odjednom iscure milijuni osobnih podataka od građana – kaže nam Tino Šokić, stručnjak za kibernetičku sigurnost referirajući se na zabranu ove popularne aplikacije koja je u nedjelju ugašena u SAD-u ostavivši tako 170 milijuna njezinih korisnika u nevjerici.

No, čini se da su u problemima i korisnici TikToka koji se koriste Starlinkom.

- Od 2022. godine sam korisnik Starlinka i otkako je nastupila zabrana TikToka u SAD-u isto se dogodilo i meni, koji živim u Istri. Dobio sam obavijest o gašenju aplikacije, kao i svi drugi korisnici. Preko mobilnog interneta aplikacija radi, ali preko Starlinka ne. Čini se da američka internet infrastruktura uzrokuje isti efekt za sve korisnike aplikacije u Europi što ustvari znači da odluka SAD-a može imati utjecaj na globalne korisnike – kaže nam Istrijanin Aleks Bilić.

Podsjetimo, administracija Joe Bidena, odnosno tamošnji Vrhovni sud zabranio ju je zbog sumnje da je njegov kineski vlasnik ByteDance svojoj vladi isporučuje podatke prikupljene preko aplikacije. Njihov ostanak na američkom tržištu uvjetovali su prodajom TikToka, na što kineski vlasnik nije želio pristati. No, poklonici aplikacije nadu polažu u Donalda Trumpa koji je dao naslutiti da će spasiti platformu te da će nakon inauguracije u ponedjeljak odluku sudskih vlasti odgoditi na 90 dana, kako bi kupio vrijeme do konačne odluke o sudbini TikToka. Svjetski analitičari smatraju da ukoliko Trump ostane pri zabrani da bi se ona mogla preslikati i na druge zemlje, posebno one s kojima SAD ima bliske odnose kada se govori o razmjeni obavještajnih podataka, a to su Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Novi Zeland. Svi oni već su zabranili korištenje TikToka na uređajima državnih službenika, a njihov primjer slijedile su kasnije i druge zemlje uključujući Austriju, Belgiju, Estoniju, Francusku, Nizozemsku, Norvešku i Tajvan. Aplikacija je već potpuno zabranjena i u Pakistanu, Afganistanu i Indiji, a jednogodišnju zabranu krajem prošle godine uvela je i Albanija povezujući sadržan na TikToku s porastom nasilja u zemlji.

Korisnici ove platforme su devastirani i razočarani. Među njima su i glazbenici, pjevači, vlasnici manjih obrta koji su preko aplikacije stekli popularnost i klijente, ali i brojni autori različitih sadržaja poput Amerikanca Justus Reid koji se proslavio snimajući sadržaje na Balkanu. Jedan od videa koji ga je lansirao među zvijezde je onaj o "najlošijem automobilu na svijetu", Yugu zbog kojeg su ga ljudi s ovih prostora pošteni izgadili. Po vlastitom priznanju nije pojma imao gdje su te zemlje iz kojih stižu kritike pa ih je tražio na karti, a mislio je i da Jugoslavija još postoji.

- Probudio sam se jutros i dočekala me uznemirujuća poruka. Blokiran mi je TikTok, a ne živim u Americi već godinu i pol dana, ali sam američki državljanin. Ne mogu ništa učiniti. TikTok je mjesto na kojem sam naučio što je rakija i na kojem sam izgradio karijeru i stekao brojne prijatelje. Nakon tri i pol godine i okupljenih 730.000 fanova. Nema ga. Nema ničega. Zahvalan sam Instagramu, nastavit ću karijeru ovdje. Ali čovječe, ja više ne živim u Americi – požalio se Reid koji sad živi u Zagrebu.

O svojoj neizvjesnoj sudbini za američke medije govorila je i tiktokerica Cassie Sorensen, inače majka i kućanica, koja je reklamirajući razne tvrtke zarađivala 150.000 dolara godišnje.

- Ja sam majka koja ostaje kod kuće i ova mi je platforma omogućila da se brinem za svoju obitelj na načine za koje nisam mislila da su mogući – kazala je Sorenson. I drugi influenceri izrazili su tugu zbog gašenja TikToka, a jedna od njih napisala je da se zbog cijele situacije osjeća ksenofobično i frustrirano. Svi oni nadu polažu u Trumpa koji će u narednom periodu pokušati pronaći rješenje za spas aplikacije.