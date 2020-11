Bašić o Krišto: Zatražit ćemo da joj skinu imunitet i podići tužbe

Nevjerojatno je i sramotno kako gđa Vidović Krišto nije smatrala shodnim pročitati očitovanje C.E.M.P.-a niti se informirati o projektu Vjetroelektrane Krš-Pađene i poslovanju CEMP-a, kaže Milenko Bašić u priopćenju

<p>Sabor je u srijedu odbio Interpelaciju o radu Vlade vezano za vjetropark Krš-Pađene koju je predložio Domovinski pokret uz potporu 20 oporbenih zastupnika tražeći od Vlade da Saboru dostavi sve ugovore i odluke vezane uz taj projekt.</p><p>Protiv Interpelacije glasovalo je 76 zastupnika, za je bilo 51, a suzdržanih dva.</p><p>Pozivajući se na izračune stručnjaka koje su angažirali, iz DP-a su ustvrdili da će hrvatski potrošači u 14 godina isplatiti 2, 2 milijarde kuna više nego što bi prema zakonom predviđenoj cijeni trebali platiti. Kao razlog tolike cijene naveli su "besramno pogodovanje i korupciju u režiji HNS-a, SDP-a i HDZ-a. Karolina Vidović Krišto rekla je u Saboru i da je Vlada Andreja Plenkovića sudjelovala u korupciji u projektu vjetroelektrane Krš-Pađene. </p><p>Zbog svega je reagirao i <strong>Milenko Bašić</strong> iz tvrtke C.E.M.P, čije priopćenje prenosimo u nastavku.</p><h2>Priopćenje prenosimo u cijelosti</h2><p><em>Nezavisna zastupnica Kluba zastupnika Domovinskog pokreta gđa Karolina Vidović Krišto, izlažući povodom interpelacije na rad Vlade RH vezano uz projekt Vjetroelektrane Krš-Pađene u Hrvatskom saboru 10. studenog 2020. godine, govorila je bez imalo digniteta prema funkciji koju obnaša, a o meni osobno, iako se ne poznajemo te o društvu C.E.M.P. klevetnički, uvredljivo i podcjenjivački.</em></p><p><em>Prije svega, ovim putem još jednom pozivamo i gđu Vidović Krišto, ali i ostale saborske zastupnike da, ukoliko ne mogu javno doći do podataka koji ih zanimaju vezano uz projekat Krš-Pađane, dođu kod nas na uvid i pregled te se izravno uvjere je li što nezakonito ili netransparentno.</em></p><p><em>Nevjerojatno je i sramotno kako gđa Vidović Krišto, uoči svoga izlaganja, nije smatrala shodnim pročitati očitovanje C.E.M.P.-a niti se informirati putem medijski dostupnih informacija kako o projektu Vjetroelektrane Krš-Pađene, tako i o poslovanju C.E.M.P.-a te Lager grupe čiji sam osnivač i vlasnik.</em></p><p><em>Tako je u svom istupu u Hrvatskom saboru, gđa Karolina Vidović Krišto, između ostaloga, navela kako je investitor u Krš-Pađene primjer investitora koji djeluje u „polulegalnom stanju i lovi u mutnom“ te da je primjer „abnormalne i brutalne korupcije“. Ničim to ne potkrepljuje osim što uporno ponavlja da je korupcija kada netko potpiše ugovor koji je sukladan primjenjivim propisima. Njoj očito jest, jer kaže da je tvrtka na „kriminalan način sklopila Ugovor s HROTE-om“. Što je to kriminalno u ostvarenju prava investitora koje mu je omogućio legitimno donesen propis koji se na jednak način primjenjivao na sve investitore? Što je to kriminalno u ostvarenju prava investitora koje je, kao što smo već nekoliko puta istaknuli, u tom istom periodu iskoristilo i niz drugih investitora, a koje podnositelji interpelacije nigdje ne spominju?</em></p><p><em>Nažalost, zastupnica Krišto nije se zapitala koji je razlog da je jedan projekt započet među prvima još davne 2003. godine završio zadnji tek nakon 17 godina, dok su drugi projekti koji su nekoliko godina kasnije započeli razvoj kroz taj period, zauzimali mjesto koje je Krš-Pađene trebao imati te tako dodatno prolongirali njegov razvoj, dok preostala tri projekta u vlasništvu C.E.M.P.-a nikada nisu uspjela niti doći u fazu izgradnje, zahvaljujući opstrukcijama administracije, a što je jasan dokaz da zastupnica Vidović Krišto ne govori istinu o pogodovanju.</em></p><p><em>Također, u svom izlaganju ističe projekt Krš-Pađene kao jedini sporan i štetan ugovor za RH, iako je to samo jedan od tisuću drugih projekata obnovljivih izvora energije koji imaju povlaštenu</em></p><p><em>cijenu, s time da cijena koju ima C.E.M.P spada ispod prosječne cijene zagarantirane svim projektima OIE s povlaštenim statusom.</em></p><p><em>Gđa Vidović Krišto napada niz institucija u Hrvatskoj pa i investitora zbog netransparentnosti, dok pritom izgleda nije imala vremena koristiti blagodati transparentnosti te, u javno objavljenom godišnjem izvještaju HERA-e iz 2018. godine, vidjeti da u Republici Hrvatskoj postoji preko 1.300 projekata OIE kojima se isplaćuje poticajna cijena, od kojih mnogima značajno viša nego što je ugovorna cijena otkupa svim vjetroelektranama u sustavu poticanja, pa tako i Vjetroelektrani Krš-Pađane.</em></p><p><em>Iz izvješća HERA-e tako se može vidjeti da je prosječna isplaćena poticajna cijena iznosila 0,88 kn/kWh za sve projekte u sustavu poticanja, pri čemu je najviša isplaćena poticajna cijena bila za električnu energiju iz sunčanih elektrana, 1,93 kn/kWh. Prosječna isplaćena poticajna cijena za vjetroelektrane u 2018. godini iznosila je 0,75 kn/kWh, dok ugovorna cijena otkupa električne energije za Vjetroelektranu Krš-Pađane iznosi 0,71 kn/kWh, dakle značajno niže od prosječne poticajne cijene u Republici Hrvatskoj koja iznosi 0.88 kn/kWh, što je još jedan dokaz o neistinama o pogodovanju izrečenim od gđe Vidović Krišto.</em></p><p><em>Tabela: Pregled broja povlaštenih proizvođača u 2018. godini i prosječna otkupna cijena prema vrsti postrojenja u 2018. godini:</em></p><p><em>Izvor: Godišnji izvještaj HERA-e za 2018. godinu</em></p><p><em>Gđa Vidović Krišto dalje navodi kako investitor u četiri godine nije realizirao investiciju nanoseći štetu lokalnoj zajednici i državnom proračunu, čime pokazuje potpunu neinformiranost o povijesti projekta. Po mišljenju gđe Vidović Krišto nije dobro što je realizirano, nije dobro što nije bilo realizirano te je sada već kristalno jasno da je za gđu Vidović Krišto bitno da je protiv ovoga projekta, bez obzira na činjenice i razloge. A razlozi zbog kojih investicija nije na vrijeme realizirana su ucjene i opstrukcije projekta od raznih institucija i pojedinaca, zbog kojih je investitor pretrpio ogromnu poslovnu i financijsku štetu, unatoč tome što je iskoristio zakonsku mogućnost, kao i većina drugih investitora, da produži rok izgradnje za još 2 godine, u skladu s propisima Republike Hrvatske.</em></p><p><em>Gđa Vidović Krišto je zorni pokazatelj kako funkcionira sustav u Republici Hrvatskoj. Tko može taj radi, tko ne može taj opstruira onog tko može! Gđa Vidović Krišto poziva na „Vladavinu prava koja će suzbiti divljačku korupciju“. Pritom ignorira općeprihvaćeno shvaćanje vladavine prava po kojoj investitor mora biti siguran u svoju pravnu poziciju, tj. u ovom slučaju da će moći ostvariti pravo koje mu pruža propis ako je po njemu ispunio uvjete. Gđa Vidović Krišto ni trenutka ne dvoji da ne bi postojala odgovornost HROTE-a, odnosno Republike Hrvatske, da je HROTE odugovlačio sa sklapanjem ugovora s investitorima koji su ispunjavali uvjete i predali zahtjev dok je još povoljniji tarifni sustav bio na snazi! Ako se prikazuje borcem za pravdu i pravo, ne bi li se trebala zapitati i istražiti zašto su neki nakon toliko godine razvoja i čekanja među zadnjima potpisali ugovore?</em></p><p><em>Nadalje, zastupnica Vidović Krišto potpomognuta „etičnim“ bivšim ministrom Dobrovićem, tvrdi da nam je ministar Ćorić svojim Rješenjem iz 2017. godine omogućio izgradnju. Nažalost, njen kolega Dobrović je nije dobro instruirao, jer je C.E.M.P stekao uvjete za gradnju 2013. godine i to za 71 vjetroagregat ukupne snage 142 MW. Jer da se informirala znala bi da, iako nam je počeo teći rok za izgradnju od 2013. godine, tek 2016. godine je otklonjeno nezakonito ograničenje priključka na mrežu. Međutim, budući da je od 2016. proteklo 13 godina od početka razvoja projekta, u tom trenutku su bile dostupne nove, ekološki sigurnije tehnologije vjetroagregata. Ipak, ministar Dobrović nas je natjerao da gradimo, naglašavamo - nije zaustavio gradnju, niti je mogao, nego da gradimo veći broj vjeroagregata i ugradimo staru tehnologiju, ekološki lošiju koja se u Europi zabranjuje. Rješenjem ministra Ćorića je omogućeno da se smanji broj vjetroagregata sa 71 na 48 komada, ugradi nova tehnologija koja je za okoliš sigurnija te se zauzme manja površina.</em></p><p><em>Opet ponavljamo, u svim ovim opstrukcijama, izgubio je ne samo Investitor, već su izgubljena i radna mjesta u Kistanju, općini koja ima 3.500 stanovnika. Naime, zbog vremena koje smo izgubili, prvenstveno odugovlačenjem ministra Dobrovića, izgubili smo mogućnost da u Hrvatskoj otvorimo tvornicu koja bi betonske stupove proizvodila za domaće i izvozne potrebe, a u koju je već tada bilo uloženo 15 milijuna EUR.</em></p><p><em>Dodatno, kao „najveći skandal projekta“ gđa Vidović Krišto navodi obraćanje investitora HBOR-u za financiranje projekta. Tu ponovno omalovažava i vrijeđa investitora, navodeći kako se radi o „investitoru provincijalnog karaktera, a ovo su projekti za ozbiljne investitore koji imaju odgovarajuće reference i međunarodne kontakte“, uzimajući sebi za pravo da određuje tko su prihvatljivi, a tko neprihvatljivi investitori. Dakle, gđa Vidović Krišto ima i znanja superiornog financijskog stručnjaka pa smatra da je bolje da je HBOR financirao 75 % investicije inozemnog investitora kao projektno financiranje, nego 34 % investicije C.E.M.P.-a za koje su dana i osobna jamstva cijele Lager grupe. Sve to unatoč tome što se post festum mogla uvjeriti da je investitor provincijalnog karaktera očito imao financijsku i tehničku sposobnost jer vjetropark sa svih 48 turbina radi. Srećom pa samo gđa Vidović Krišto na ovaj način brani interese hrvatskog naroda</em></p><p><em>jer da svi zaključuju kao ona, u Hrvatskoj ne bi bilo ničeg hrvatskog, jer bi sve trebalo prepustiti strancima s referencama.</em></p><p><em>Kako bi gđa Vidović Krišto shvatila da jamstvo Lager grupe, njoj poznatijeg kao investitora provincijalnog karaktera, nije zanemarivo, želimo pojasniti kako grupacija Lager posluje preko 30 godina u ovom dijelu Europe te je, između ostalog, generalni zastupnik i predstavnik nekih od najvećih svjetskih kompanija kao što su Hyundai, Terex, Tesab, Caterpillar, Atlas i drugih koji su ukazali povjerenje da ih zastupa. Vjerujemo, s obzirom na njezino izlaganje kojim je pokazala koliko barata točnim informacijama i činjenicama, da zna da samo jedan Hyundai, poslujući sa svojim provincijskim partnerima diljem svijeta, ima veći godišnji promet od BDP-a Republike Hrvatske, zahvaljujući tomu što im cijenjena zastupnica Vidović Krišto nije savjetnica niti menadžerica da im pojasni kako se posluje i upravlja.</em></p><p><em>Investitor provincijalnog karaktera nema poreznih dugovanja te osigurava posao za preko 300 djelatnika kojima ne kasne plaće. Također, grupacija Lager je u posljednjih 10 godina jedan od najvećih investitora u području energetike, rudarstva i proizvodnji transportne opreme i ostalih metalnih proizvoda.</em></p><p><em>Svjesni smo da se naša investicija, najveća privatna investicija u Republici Hrvatskoj, svjesno koristi u političkim prepucavanjima te po potrebi služi oporbi u „obračunu“ s vladajućima. Međutim, dužnost je i obveza svakog političara istupati s odgovornošću za izgovorenu riječ, iznositi istinu te samo provjerene informacije i činjenice, kako svojim utjecajem i javnim djelovanjem ne bi dovodili u zabludu hrvatske građane i ukupnu javnost.</em></p><p><em>Nakon svega izrečenog upitne su nam namjere zastupnice Vidović Krišto, jer ne možemo vjerovati da netko može biti toliko neupućen. Očito se ovdje radi o interesnim lobijima inozemnih korporacija kojima je cilj onemogućiti poslovanje Lager grupe, spriječiti daljnji razvoj i ulaganja te oteti zakonom stečenu imovinu, a čija je zastupnica Vidović Krišto glasnogovornik za saborskom govornicom i u medijima, a koji je plaćaju za iznošenje laži koje izgovora na štetu hrvatskih firmi i građana.</em></p><p><em>Zastupnica Vidović Krišto već je osudila, bez dokaza i rasprave, i mene i moju kompaniju. Budući da je svjesno iznijela sve gore navedene neistine, ali i osobne uvrede, ponavljamo kako ćemo zatražiti skidanje imuniteta, pokrenuti tužbe i zahtjev za naknadu štete za izrečene klevete i neistine.</em></p>