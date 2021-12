Bauhaus je u objavi na Facebooku objavio kako su povukli svu pirotehniku iz asortimana. Navode da je cilj tome veća sigurnost građana i životinja, a povlačenjem pirotehnike iz prodaje žele doprinijeti smanjivanju ozljeda uzrokovanih njezinom nepravilnom uporabom.

- Pirotehnika stvara veliki stres maloj djeci, ali i kućnim ljubimcima te bi smanjenjem njene uporabe uvelike utjecali na njihovo zdravlje i radost. Blagdansko vrijeme za nas predstavlja mir i sreću, stoga poklonimo našim najmilijima blagdane bez straha i stresa - napisali su u objavi.

Dobili su stotine pozitivnih komentara.

Novi zakon i kazne

U Hrvatskoj je 2. siječnja 2021. godine na snagu stupila zakonska zabrana prodaje i uporabe petardi i redenika kategorija F2 i F3, a za koju su se dugi niz godina zalagali Prijatelji životinja, mnoge druge udruge, institucije, mediji, stručnjaci, veterinari, liječnici, pedijatri, ministarstva i većinska javnost.

Pirotehnička sredstva kategorije F1, za osobe starije od 14 godina, dozvoljena su tijekom cijele godine. Prodaja kategorija F2 i F3, osim petardi i redenika, dozvoljena je od 15. prosinca do 1. siječnja, a njihova uporaba dozvoljena je od 27. prosinca do 1. siječnja na otvorenim prostorima i na prostorima gdje se ne okuplja veći broj osoba. Kazne za građane koji budu koristili zabranjena sredstva kreću se od 5000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe od 10.000 do 30.000 kuna, ovisno o vrsti prekršaja.

U srijedu, 15. prosinca, službeno je započela tradicionalna akcija Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom „Mir i dobro 2021./2022.“ koja će se provoditi do 9. siječnja. Na konferenciji za medije voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja osvrnuo se na rezultate prošlogodišnje akcije, koja je trajala od 15. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021. godine. Tijekom navedenog razdoblja policija je evidentirala 17 ozlijeđenih ljudi, od kojih sedmero djece.

Teške tjelesne ozljede zadobilo je sedmero ljudi, dok je njih deset lakše ozlijeđeno. Kad je riječ o teškim tjelesnim ozljedama, radi se o ozljedi vatrenim oružjem, četiri slučaja eksplozije petardi u ruci te o ozljedi uzrokovanoj podizanjem s tla već aktivirane petarde. Također, dijete je zadobilo tešku tjelesnu ozljedu nakon što je aktiviralo petardu u ruci.

- Što se tjelesnih ozljeda tiče, punoljetne osobe zadobile su ozljede tako što su pucale vatrenim oružjem, a jedna osoba se ozlijedila tijekom bacanja petardi. Također, dvoje djece je aktiviralo petarde u ruci, jedna ozljeda je nastala prilikom bacanja petarde, jedno dijete ozlijedilo se nakon što je palilo eksplozivni sadržaj iz petarde, dok je dvoje djece ozlijeđeno nakon što je pirotehničko sredstvo palo u njihovoj blizini - obrazložio je Vukoja te dodao:

- Kada govorimo o oštećenjima objekata, oštećene su dvije obiteljske kuće, stan, ugostiteljski objekt, tri automobila i dva druga objekta. Oduzeto je 64 komada raznoga oružja, gotovo tri tisuće komada streljiva, 33 komada eksplozivnih sredstava i približno 1600 komada pirotehničkih sredstava - rekao je.

Evidentirano je 53 prekršaja i 39 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva.