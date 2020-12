Na omiškom području sinoć je došlo do još jedne ozljede uzrokovane petardama. Iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske javljaju da je ozlijeđen i onaj koji je palio i onaj koji je bio s njim:

- Jučer tijekom večeri ozlijeđen je 20-godišnjak uslijed aktiviranja pirotehničkog sredstva. Pružena mu je liječnička pomoć u splitskoj bolnici i konstatirana teška tjelesna ozljeda šake, te je hospitaliziran, dok je osoba koja se nalazila s njim u društvu lakše tjelesno ozlijeđena u predjelu noge - javljaju iz policije.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u zadnjih deset dana pirotehnikom je ozlijeđeno pet osoba, od čega su samo na području Policijske postaje Omiš dvije osobe zadobile teške tjelesne ozlijede.

Policija apelira na građane da budu odgovorni:

- Ne poklanjajte djeci, a ni drugima nešto od čega bi mogli nastradati. Uvijek budite uzor djetetu, jer djeca petarde ne doživljavaju opasnima, pogotovo ako ih vi koristite. Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć!

U slučaju da se ne možete suzdržati od uporabe pirotehničkih sredstava, obvezno proučite upute o načinu rukovanja pirotehničkim sredstvima, uz striktno poštivanje sigurnosne udaljenosti. Petarde nisu igračke. Mogu uzrokovati teške opekline i rastrgnuća. Najčešće riječ je o teškim ozljedama šaka i prstiju, lica i očiju - samo su neke od smjernica policije.

Djeci mlađoj od 14 godina nije dopuštena kupovina i korištenje bilo kakvih pirotehničkih sredstava. Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je kako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva. Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije jer posljedice mogu biti kobne. Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 01. siječnja i to u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, samo osobama starijim od 18 godina.