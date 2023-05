Bauk: Karta izbornih jedinica izgledat će kao Frankenštajn

Foto: Emica Elvedji/Pixsell, 24sata video

Zastupnik Arsen Bauk (SDP) u srijedu je prijedlog zakona o izbornim jedinicama, koji će Vlada formalno predstaviti u četvrtak, nazvao Frankenštajnovim prijedlogom. Kako će izgledati karta izbornih jedinca, upitao se zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu i konstatirao "kao Frankenštajn“, dodavši da to posebno vrijedi za 7. izbornu jedinicu. Ta jedinica, rekao je, počinje kod otoka Vira ide do Matulja i Kastva, a na istoku se proteže do Kutine, obuhvaća cijelu Liku i Karlovačku županiju. Umjesto 17 županija, koje su sačuvane u jednoj izbornoj jedinici bit će ih 14, nove županije koje će biti podijeljene su Zadarska, Sisačko-moslavačka i Koprivničko-križevačka županija. - Onda dolazimo do krpica i zakrpica- izjavio je pa nabrojao Olegovu, Štromarovu i Hrebakovu krpicu. U 8. izbornoj jedinici pojavio se Novi Vinodolski, a Matulji otišli u 7. jedinicu, to je tzv. Olegova zakrpa kako mi ministar Butković konačno mogao glasovati sam za sebe, jer ga je stranka uvijek slala u 8. jedinicu, izjavio je Bauk. Naveo je i kako je Varaždinska županija ostala cijela, dok će se dio Zagrebačke vratiti Zagrebu. To je tzv. Štromarova krpica, Bjelovarsko-bilogorska županija ostala je cijela, pa je to tzv. Hrebakova krpica, dodao je. SDP-ov zastupnik kaže da postoji i jedna "zakrpa“, slavonsko-podravska. Zbog manjka broja birača, 4. izborna jedinica proteže se skoro do Varaždina, pa ako se nastave ovakvi demografski trendovi u budućnosti će morati biti do Ljubljane, sarkastično je zaključio Bauk. Milanović Litre (HS): Ministar Fuchs mora se očitovati o Snežani Šević Marko Milanović Litre (HS) poručio je kako od ministra obrazovanja Radovana Fuchsa očekuje da se očituje o Snežani Šević, koja je, kaže, pisala laži o Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima, a lani je nagrađena kao jedna od najboljih prosvjetnih radnica. Tko nam može jamčiti da Šević svakodnevno u OŠ Borovo ne sadi sjeme svoje razdorničke ideologije, upitao se zastupnik, tražeći da prosvjetna inspekcija provjeriti koriste li se u toj školi neodobreni udžbenici ili dopunska nastavna sredstva. Kao potpredsjednik saborskog Odbora za obrazovanje pozivam na hitno djelovanje, tražim razrješenje ravnateljice agencije Dubravke Brezak Stamać, tražim da pravobraniteljica za djecu ispita jesu li mladi umovi o kojima skrbi Šević žrtve te velikosrpske propagande, poručio je. Puljak (Centar): Uzinićev istup nužan je korak za crkvu Marijana Puljak (Centar) pozdravila je iskup riječkog nadbiskupa biskupa Mate Uzinića koji je javnosti otkrio pojedinosti o svećeničkim zlostavljanjima maloljetnika i odraslih osoba. To je nužan korak za crkvu, znak promjena u odnosu prema zlostavljačima i prekid zataškavanja ovakvih slučajeva, kazala je. Izrazila je nadu da je to početak otkrivanja svih razmjera „ove pošasti“ koji će dovesti do toga da se sve zlostavljače prijavi institucijama, a da se žrtvama, osim verbalne isprike, pruži mogućnost da nastave živjeti.