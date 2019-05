Bauk: Milanović bi bio najbolji kandidat, ali ne za liberale

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u srijedu je rekao da bi Zoran Milanović bio najbolji predsjednički kandidat, ali sumnja da bi bio HNS-ov i drugih liberalnih stranaka.

„S Miloradom Batinićem bih se složio samo u jednom, a to je da bi Zoran Milanović bio najbolji predsjednički kandidat. To da bi bio njihov, to sumnjam, a što se tiče liberalnog, a ne socijaldemokratskog opredjeljenja, podsjetio bih na neke mjere njegove Vlade poput oprosta dugova, švicarskog franka, poreza na dohodak i povećanje plaća, što se nikako ne bi moglo svrstati u tu vrstu politike kako je Batinić rekao“, kazao je Bauk.

Batinić (HNS) je danas pozvao Milanovića da bude predsjednički kandidat liberalnih stranaka jer je, kako je rekao, više liberal nego socijaldemokrat.

Što se tiče kolega iz HNS-a, mi smo s njima već imali nekih iskustava u koaliranju, ali očito nije dobro prošlo, pa nema potrebe ponavljati tu priču, dodao je.

Bauk je kazao i da mu ideja o ujedinjavanju liberalnih stranaka nije realna.

Dodao je da na HNS ne treba previše trošiti riječi jer će oni na izborima kao dio vladajuće većine biti u drugom taboru pa, kaže, ne vidi mogućnosti nakon što se ta stranka raskolila na HNS i GLAS da sada ti isti ljudi ponovno, bez uklanjanja razloga koji su do toga doveli, sada budu zajedno.

"Mislim da bi oni ponovno htjeli pomoći HDZ-u", uvjeren je Bauk.

"Logično je od sindikata bilo da udare tamo gdje i kada najviše boli“, komentirao je opravdanja HDZ-a da je i prikupljanje potpisa u organizaciji sindikata za referendum '67 je previše' bilo upereno protiv njih u izbornoj kampanji.

"Vladati s takozvanim lijevima, a tražiti glasove takozvanih desnih nije prirodno. Stvar je vrlo jednostavna: mogu ili bez afera ili s desnicom, ali s aferama i bez desnice ne mogu", prokomentirao je Bauk HDZ-ove rezultate na europskim izborima.